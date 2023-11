Shiva uscito dal carcere, c’è anche la nuova canzone con Rondo: rapper al centro di bufale

Giungono ancora una volta notizie senza fonti per quanto riguarda il rapper Shiva, visto che oggi 17 novembre sui social qualcuno ipotizza che sia uscito dal carcere. Tutto nasce dalla nuova canzone con Rondo, uscita di recente e sufficiente per dare la sensazione che il ragazzo abbia superato i suoi problemi con la legge una volta per tutte. Sempre più forte il sentore che le fake news saranno molteplici sul suo conto nel corso dei prossimi mesi, se pensiamo che non molto tempo fa siamo stati costretti ad affrontrare un argomento simile sulle nostre pagine.

Dicono che Shiva sia uscito dal carcere perché ora abbiamo anche la nuova canzone con Rondo: rapper sempre più coinvolto nelle bufale social

Dunque, ci sono tutti i presupposti per usare la maschierina con “bufala”, in risposta a tutti coloro che questo venerdì stanno parlando con poca prudenza di Shiva uscito dal carcere. Questo solo perché c’è anche la nuova canzone con Rondo. Nel corso delle ultime due settimane non sono arrivati aggiornamenti ufficiali sul rapper e sugli sviluppi della sua situazione legale, in seguito all’aggressione subita ed alle accuse di tentato omicidio per aver sparato ad altezza uomo.

Insomma, ad oggi qualsiasi previsione sugli sviluppi di questa storia sarebbe forzata e rischierebbe di mandarci fuori strada. A prescindere dal fatto che siate fan o meno del rapper che si è fatto un nome negli ultimi anni, non possiamo far altro che attendere il naturale sviluppo dell’indagine. Solo così capiremo se Shiva abbia infranto la legge, anche in merito alla detenzione delle armi usate, oppure se finalmente potrà mettersi alle spalle questa storia una volta per tutte.

Nel frattempo, massima prudenza con la ricondivisione di questi rumors, soprattutto in relazione all’uscita della nuova canzone con Rondo. Al momento, non si hanno conferme su Shiva uscito dal carcere.

