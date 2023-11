Shiva arrestato ed in carcere a lungo: quanti anni rischia ed altra bufala sul rapper oggi

Stanno circolando tante notizie senza fonti a proposito di Shiva arresato, visto che a detta di alcuni non ci sono dubbi sul fatto che il rapper resterà in carcere per tanti anni. Più in particolare, parlando della potenziale condanna, c’è chi sui social dia per scontato che resterà dentro per 20 anni. Una sentenza frettolosa e pesantissima, legata all’accusa di tentato omicidio nei confronti di due persone che lo hanno aggredito senza armi. Tra l’altro, con tanto di possesso di arma da fuoco non legale secondo le indiscrezioni trapelate di recente. Ecco, occorre molta calma allo stato attuale.

Si parla di Shiva arrestato ed in carcere per decenni: quanti anni rischia ed altre imprecisioni sul rapper oggi

Un altro approfondimento sul rapper dunque, smentendo alcune voci e provando ad inquadrare meglio la sua situazione giudiziaria, stando alle informazioni raccolte fino a questo momento. Dopo aver confermato che il giovane resti in carcere per ora, come osservato con il pezzo pubblicato in settimana, fondamentale fare chiarezza rispetto ad alcuni rumors che hanno preso piede soprattutto su TikTok ad inizio novembre.

Se da un lato sono vere le voci su Shiva arrestato, con il rapper ancora in carcere per le accuse che pendono sulla sua testa, allo stesso tempo gli sviluppi dell’inchiesta sono tutt’altro che chiari. Già, perché il tentato omicidio potrebbe venir meno e l’accusa potrebbe anche focalizzarsi sulle “lesioni” procurate. Insomma, si dovrà stabilire se il ragazzo abbia fatto fuoco per uccidere o meno. Fino a quel momento, ogni indiscrezione sulla condanna dovrà essere ritenuta falsa. O comunque, senza fonte.

Ricapitolando, se da un lato ci sta ed è fisiologico parlare di Shiva arrestato, al contempo ha poco senso sbilanciarsi sul quesito “quanti anni rischia”, considerando la grande incertezza sui capi di accusa che pendono sul rapper. Vi terremo aggiornati nelle prossime settimane.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.