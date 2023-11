Resta arrestato Shiva: la canzone del rapper che cita Sfera Ebbasta è fatta con AI

Ancora arrestato Shiva, al punto da dover precisare che la canzone del rapper che cita Sfera Ebbasta sia stata creata con AI. Sta diventando virale una canzone dal titolo Free Shiva in cui si chiede di liberare il trapper, finito in carcere per una sparatoria di cui si è reso protagonista. Il brano, come evidenziato anche dalla didascalia sotto al video YouTube, è stato ideato con l’AI.

Rimane arrestato Shiva: la canzone del rapper che tira in balla Sfera Ebbasta è creata con AI

Altro chiarimento, dunque, dopo quello dei giorni scorsi con cui abbiamo definito arrestato Shiva. Oltre alle voci di Shiva, ci sono anche quelle di Kid Yugi, Geolier e Sfera Ebbasta, ma sono tutte state realizzate con l’intelligenza artificiale, quindi non è vero che tali cantanti si siano esibiti insieme per dar vita alla canzone Free Shiva. Molti utenti però sono convinti di come in realtà ci sia stata tale collaborazione, ideata proprio per dare sostegno al trapper Shiva, ma si tratta di un evidente fake.

Nessuna casa discografica ha infatti prodotto la canzone Free Shiva e soprattutto le voci scelte provengono dall’intelligenza artificiale. Tra l’altro Shiva si ritrova ancora in carcere, non avrebbe di certo potuto prendere parte a tale featuring. Intanto il brano ha ottenuto già tantissime visualizzazioni su Youtube, circa un minuto e venti di musica per far passare un messaggio abbastanza chiaro, ossia liberare Shiva.

Il trapper, all’anagrafe Andrea Arrigoni, si trova in carcere con l’accusa di tentato omicidio, ha infatti sparato a due ragazzi di una gang virale nel cortile della sua casa discografica. Il video della sparatoria è diventato virale in pochi secondi, a testimonianza di come Shiva avesse torto. I fatti risalgono allo scorso 11 luglio e solo con le indagini delle Squadre Mobili di Ascoli Piceno, Milano e Brescia si è riusciti ad arrivare al trapper.

I due ragazzi sono stati feriti alle gambe da Shiva durante la sparatoria, ma non è l’unico reato del quale si sia macchiato il trapper. Infatti Shiva è indagato anche per una rissa con accoltellamenti avvenuta a San Benedetto del Tronto lo scorso 30 agosto. Intanto i fan continuano a volerlo libero e la canzone Free Shiva realizzata con l’intelligenza artificiale già sta spopolando, ma è un fake. Dunque, rimane arrestato Shiva, mentre la canzone del rapper che cita Sfera Ebbasta è stata concepita tramite AI.

