Il rapper Shiva evaso e libero dopo essere stato arrestato: ennesima bufala singolare

Prende piede in queste ore la nuova bufala sul rapper Shiva evaso e libero dopo essere stato arrestato. Si tratta dell’ennesima bugia singolare che coinvolge esponenti di questo modo. In questo momento, infatti, il ragazzo si trova in carcere dopo essere stato aggredito la scorsa settimana ed aver risposto a chi lo ha sorpreso, con colpi di arma da fuoco. Fondamentale, arrivati a questo punto, fare il punto della situazione in merito alle informazioni a nostra disposizione.

Smentite la voci ssul rapper Shiva evaso e libero dopo essere stato arrestato: ancora una bufala molto particolare

Come sempre, quando si parla di personaggi famosi trapelano spesso e volentieri fake news, soprattutto quando finiscono al centro delle cronache. Vedere per credere quanto vi abbiamo riportato lo scorso fine settimana, quando sul nostro sito siamo stati costretti a smentire alcune voci riguardanti Matthew Perry, dopo l’annuncio della sua scomparsa. La sensazione, ad oggi, è che anche con il rapper ci saranno svariate bufale da smentire nel corso delle prossime setitmane.

Dunque, come nasce la fake news che ci parla del rapper Shiva evaso e libero dopo essere stato arrestato? Probabile che alcuni utenti, sfruttando il solito “hype” che si è creato attorno alla vicenda, abbiano deciso deciso di creare contenuti a tema, con titoli acchiappaclick o privi di fonti. Così facendo, hanno ottenuto sicuramente visualizzazioni e, chi ha potuto, avrà anche monetizzato. Questo, però, non cambia di una virgola il succo della questione, visto che il giovane da quello che ci risulta si trova ancora in carcere.

Insomma, diamoci un taglio coi rumors che parlano di rapper Shiva evaso e libero dopo essere stato arrestato. Chi lo dice o lo scrive, infatti, allo stato attuale non ha le prove per dimostrarlo e si sta solo prendendo gioco di voi. Come sempre, con doppi fini alle spalle.

