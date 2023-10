Si chiedono ‘come è morto Matthew Perry’: non era fratello di Luke Perry il Chandler di Friends

La domanda del giorno gravita attorno al quesito “come è morto Matthew Perry“, mentre sui social rimbalza la voce che l’attore fosse fratello di Luke Perry, il mitico Dylan di Beverly Hill 90210. Anche quest’ultimo se ne è andato prematuramente, sconvolgendo un’intera generazione. La notizia relativa alla scomparsa del famosissimo volto di “Friends” (nelle vesti di Chandler) ve l’abbiamo già data con un altro articolo, confermando purtroppo le voci che hanno preso piede anche qui in Italia nelle prime ore del mattino. Andando oltre, però, ci sono un paio di elementi che dobbiamo analizzare.

Come è morto Matthew Perry e smentite sul fatto che “Chandler” fosse il fratello di Luke Perry

Partiamo dunque da un presupposto. Cognome in comune e, se vogliamo, entrambi icone degli anni ’90, ma Matthew Perry e Luke Perry non erano fratelli. Nessuna parentela tra due attori che ci hanno lasciati troppo presto, al contrario di quanto emerso da alcuni post su Facebook a proposito di “Chandler”.

Quanto alla domanda posta ad inizio articolo, ovvero “come è morto Matthew Perry”, al momento le news che arrivano dagli Stati Uniti sono frammentarie. Partendo dal presupposto che non meritino commenti coloro che già parlano di malore e di vaccino Covid, come sempre avviene quando un personaggio famoso passa a miglior vita, allo stato attuale possiamo soltanto citare le testate più autorevoli che si sono occupate della faccenda.

In sostanza, se vi state chiedendo come è morto Matthew Perry, in queste ore sappiamo che il suo corpo pare sia stato trovato privo di vita nella casa dell’attore a Los Angeles. Fonti americane affermano che sia annegato nella Jacuzzi, mentre le cause non sono state rese pubbliche. Le stesse fonti stanno evidenziando che l’uomo soffrisse di dipendenza da alcol ed oppiacei. Negli USA, ne stanno parlando fonti autorevoli come il Los Angeles Times e TMZ, quest’ultimo famoso proprio per le sue anteprime sui VIP. Ribadiamo che Matthew Perry non era il fratello di Luke Perry.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.