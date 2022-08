Ci segnalano i nostri contatti una condivisione secondo cui il vaiolo delle scimmie si diffonde dove c’è Pfizer, inteso come il vaccino.

Siamo di fronte ad un’evidente fallacia di falsa causa, ulteriormente macchiata da un bias di conferma. Per usare termini più accessibili, chi ha composto l’immagine ha cercato risultati, anche scollegati fra loro, in grado di confermare una tesi che aveva già in mente.

Cosa contraria al metodo scientifico: esso presuppone ottenere la tesi come punto di arrivo.

In realtà non solo le mappe sono poco aggiornate, ma non vi è alcuna correlazione tra i due fenomeni

Secondo i novax il vaiolo delle scimmie si diffonde dove c’è Pfizer

Sappiamo una cosa della campagna vaccinale: come detto in passato dal Direttore dell’OMS, per essere davvero efficace deve estendersi nel mondo.

Dire che quindi se un fenomeno si verifica nel mondo è colpa della profilassi anti-COVID è come dichiarare che siccome salvo incidenti o malformazione un essere umano nasce con quattro arti, avere i gomiti espone al rischio di monkeypox.

Come confermano i colleghi di Facta, l’allegato (tratto da un portale censito da Newsguard) comprende due mappe. La prima è un’elaborazione grafica dell’Oms con dati aggiornati al 17 giugno 2022. La seconda cartina, invece, che mostra la distribuzione del vaccino Pfizer nel mondo è di un anno precedente.

Il che comporta a. che il numero di stati nei quali il vaccino Pfizer è arrivato fortunatamente si è esteso negli ultimi anni e b. che ci sono degli Stati che hanno avuto casi di vaiolo delle scimmie senza la diffusione del vaccino Pfizer.

Spicca agli occhi il caso della Russia, dove il primo caso di vaiolo delle scimmie è stato riscontrato a luglio, il vaccino Pfizer non viene somministrato (come in India e Venezuela) e anzi la martellante propaganda delle “fonti russe” vede il preparato Pfizer come un prodotto della scienza nazista Ucraina per infiacchire il popolo Russo e contemporaneamente trasformare i soldati Ucraini in onnipotenti superuomini mutanti in grado di ribaltare carri armati con la forza delle loro braccia e respingere le pallottole.

Questa fake news si presenta come un tentativo di riesumare una bufala di cui abbiamo già parlato. Quella per cui il vaiolo delle scimmie è “una malattia inventata per coprire gli effetti della vaccinazione“.

Unita ad una precedente bufala che legava la malattia al vaccino Astrazeneca, la cui somministrazione è stata interrotta ad esempio in Italia ben prima della diffusione del Vaiolo delle Scimmie.

