“Se mi aggrediscono devo potermi difendere!” – Blast della signora a Vauro (per Mattarella)

La trasmissione è “l’Aria che Tira”, il blast della signora a Vauro Senesi, il noto vignettista e autore di satira.

Lo scenario sono i festeggiamenti per il 25 Aprile. Ricorrenza dove il pensiero corre al tragico conflitto nell’Ucraina invasa dalla Russia.

Ed alle posizioni di Mattarella, che in questo giorno in cui ricordiamo come l’Italia si è liberata dall’occupazione nazista ricorda il diritto di paesi come l’Ucraina di difendere la propria libertà. Ed alle posizioni di Vauro, incline a disconoscere il ruolo di Mattarella come “garante della Costituzione” in dissidio con la sua idea.

E terzo interprete in questa vicenda una anziana signora, in piazza per la ricorrenza, combattiva da rivolgersi con tono fermo e sostenuto al vignettista.

“Sì, perché gli ucraini si devono difendere. Se uno mi aggredisce io mi devo poter difendere. Scusami Vauro, perdonami, ma se sono aggredita come faccio a difendermi? Non è possibile accettare una cosa del genere”.

Ha rincarato la signora, che, comunque, non ha negato al vignettista un abbraccio pacificatorio.

Blast sì, dissenso anche.

Ma ogni gentile anziano di questa terra che, con la saggezza degli anni e dell’esperienza ti sgrida, non ha malizia nel cuore quando lo fa, ma abbracci e lezioni di vita vera e vissuta.

