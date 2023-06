Salutiamo Gemma Galgani di ‘Uomini e Donne’: no, non è morta

Sta circolando in queste ore la news secondo la quale sarebbe morta Gemma Galgani di ‘Uomini e Donne”. Volto noto della trasmissione condotta da Maria De Filippi, è bastato un pezzo che ha riportato le sue dichiarazioni dopo la morte di Silvio Berlusconi per alimentare disinformazione estrema sulle sue condizioni di salute. Andando ad analizzare tutta la storia più da vicino, emerge che siamo al cospetto di una vicenda simile a quella che abbiamo trattato in mattinata, con un altro articolo, a proposito di Luca Carboni.

Nessun ultimo saluto a Gemma Galgani di ‘Uomini e Donne’: non è morta il volto televisivo

Un grosso malinteso quello dell’ultimo saluto rivolto in queste ore a Gemma Galgani di ‘Uomini e Donne’. No, non è morta l’ospite che in diverse circostanze ha reso più vivo il programma televisivo in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Sostanzialmente, il titolo acchiappaclick riporta “aveva una grande umanità”, con tanto di foto della donna in questione e l’aggiunta di un altro dettaglio. Vale a dire, il fatto che tutta Mediaset in questi giorni sarebbe in lutto.

In realtà, il riferimento implicito cade come accennato in precedenza su Silvio Berlusconi, riportando proprio le parole di Gemma Galgani di ‘Uomini e Donne’ a proposito del Cavaliere. Uno dei tanti messaggi di cordoglio nei quali ci siamo imbattuti da lunedì scorso ad oggi, ovvero da quando l’ex Presidente del Consiglio e leader di Forza Italia è passato a miglior vita. A distanza di quasi due settimane, alcune testate ancora sfruttano dei virgolettati per portare avanti l’odiosa pratica del clickbait.

Dunque, non è morta Genna Galgani di ‘Uomini e Donne’, a differenza di quello che si potrebbe pensare leggendo alcuni articoli che circolano soprattutto sui social da alcune ore a questa parte. Purtroppo, la pratica del clickbait ha conosciuto una nuova esplosione durante il 2023.

