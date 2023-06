Indiscrezioni su Luca Carboni morto oggi: smentita totale anche sulla malattia

Girano voci su Luca Carboni morto oggi, con una smentita totale necessaria anche sulla malattia. Addio Luca Carboni è il titolo che quest’oggi campeggia su diversi social, dopo una notizia riportata come sempre dai soliti siti e che lascia credere alla morte del celebre cantautore italiano. Anche quest’oggi ci ritroviamo a dover fare chiarezza a riguardo, evidenziando come Luca Carboni non sia assolutamente scomparso. Il cantautore sta bene, ma è finito anche lui nel vortice dei titoli clickbait per ottenere qualche visualizzazione in più.

Analizziamo i rumors su Luca Carboni morto oggi: bufala totale anche sulla malattia del cantante

Altra vicenda che richiama in parte quella trattata ieri con Cristiano Malgioglio. Chiaramente questo gioco assolutamente scorretto crea ambiguità, facendo quindi credere come il soggetto in questione sia venuto a mancare. Sono tanti gli utenti che quest’oggi, leggendo solo il titolo di questa notizia, hanno pensato alla morte di Luca Carboni.

Questo purtroppo comporta la diffusione di notizie false, anche perché in realtà il contenuto del testo spiega tutt’altro. Se si approfondisce la notizia, leggendo cosa c’è scritto nel post, si capirà come Luca Carboni non sia assolutamente morto, ma piuttosto si parla di una sua latitanza dalle scene. In realtà appena due estati fa Luca Carboni era presente nelle varie classifiche musicali con il suo nuovo brano, La canzone dell’estate, dopo qualche anno di silenzio, poi ha annunciato l’arrivo di un nuovo album che ancora non è arrivato.

La notizia di quest’oggi fa leva proprio su tale aspetto, ossia dell’album annunciato e del quale invece si sono perse letteralmente le tracce. Probabile ci siano stati ritardi nella produzione, ma ciò non toglie che parlare all’interno del titolo di addio a Luca Carboni lasci intendere ben altro.

Chi si sofferma solo al titolo avrà pensato alla morte improvvisa del cantautore italiano, ma approfondendo invece quanto scritto all’interno di tale notizia, si scoprirà come semplicemente l’artista sia scomparso dalle scene, non dando più notizie del suo nuovo album. Attenzione quindi a quello che si legge sul web, a volte si viene ingannati con questi titoli fasulli per creare hype, ma che alla fine raccontato tutt’altro. Dunque, ennesima fake news su Luca Carboni morto oggi, con una netta smentita anche sulla malattia.

