No, non ci lascia Cristiano Malgioglio morto: i soliti noti ci hanno riprovato

Oggi tocca a Cristiano Malgioglio morto, con bufala annessa. Quest’oggi il titolo fuorviante riguarda Cristiano Malgioglio, il celebre cantautore italiano si ritrova ad essere associato alla parola morte. Girando sui social può apparire una notizia che lascia credere come Malgioglio sia scomparso, parlando di addio improvviso. Si tratta come sempre di quei titoli creati ad hoc per attirare l’attenzione degli utenti e riuscire a fare qualche visualizzazione in più, ma aprendo il link non si parla assolutamente della morte di Cristiano Malgioglio.

Fake news secondo cui ci lascia Cristiano Malgioglio morto: ci hanno riprovato coi titoli acchiappaclick

Tempo fa abbiamo parlato di lui in situazioni decisamente differenti, mentre oggi tocca smentire le voci su Cristiano Malgioglio morto. Questa strategia è utilizzata da diversi siti web, ma è un modo di fare giornalismo alquanto scorretto, perché non si fa altro che alimentare notizie false. Chi insomma si sofferma esclusivamente al titolo, la stragrande maggioranza degli utenti non approfondisce mai un post, ecco che penserà come sia scomparso Cristiano Malgioglio.

Si fa di tutto per ottenere qualche click in più, ma questo meccanismo è sbagliato e comporta la proliferazione di notizie bufale. Nell’articolo in questione, dove viene associato il nome di Malgioglio a quello dell’addio improvviso, in realtà si parla della scomparsa di Tina Turner. In poche parole ci sono poche righe al cui interno viene espresso il pensiero di Malgioglio sulla morte della celebre star internazionale.

Nel titolo invece non si menziona Tina Turner, ma solo Malgioglio, creando quindi quel misunderstanding che porterà a credere a molti come proprio il cantautore italiano sia venuto a mancare. Fate come sempre molta attenzione a tutto ciò che leggete sul web e sui vari social, perché in molti si ritrovano ad abboccare a questo tipo di trucchetti, portando poi a creare notizie assolutamente false.

Purtroppo sembra proprio che in quest’ultimo periodo, complice anche qualche lutto importante per il nostro Paese, ci si diverta a giocare sulle notizie di morte per riuscire ad avere un numero sempre maggiore di visualizzazioni. Un modo scorretto di fare notizia che purtroppo attira molti utenti. In ogni caso, conta solo che la voce su Cristiano Malgioglio morto sia falsa.

