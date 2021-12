Rompe il silenzio Giorgio Micheletti: sospeso da Toscana TV per il caso Greta Beccaglia molestata

Ha deciso di rompere il silenzio, dopo giorni di critiche e processi mediatici, il giornalista Giorgio Micheletti. Il conduttore è stato sospeso da Toscana TV, per aver detto a Greta Beccaglia “non prendertela”. Il caso è ormai sulla bocca di tutti, con l’inviata molestata attraverso una pacca sul sedere e la condanna unanime dagli addetti ai lavori che hanno trattato la vicenda. Conseguenze anche per il tifoso in questione, individuato e denunciato dalla diretta interessata, come avrete intuito in seguito ai nostri ultimi contributi a tema.

Prima reazione di Giorgio Micheletti: è stato sospeso da Toscana TV per il caso Greta Beccaglia molestata

Ricapitolando, Giorgio Micheletti è stato sospeso da Toscana TV per il modo in cui ha gestito in presa diretta il caso Greta Beccaglia, dopo che era stata molestata. Una frase che ha ha fatto registrare critiche, in quanto percepita come una forma di minimizzazione per quanto avvenuto. L’emittente ha spiegato il provvedimento, parlando di “opportunità di un momento di riflessione e di pausa professionale nella conduzione del format ‘A Tutto Gol'”.

Se da un lato il tifoso della Fiorentina è stato condannato da tutti, va detto che c’è una discreta percentuale di utenti che sui social non hanno imputato colpe particolari a Giorgio Micheletti. La vicenda lo ha colto di sorpresa e trovare le parole giuste in pochi istanti non era semplice. In giornata, il giornalista ha rotto il silenzio tramite il suo account Facebook:

“In questi giorni difficili, mi state sommergendo di email di sostegno, d’affetto, non mollare mi dite. Vorrei dire a tutti voi un enorme GRAZIE! Mi scrivete che avreste voluto scrivere le email che mi avete mandato privatamente in modo pubblico ma tutti i commenti sono disattivati. E’ una decisione che ho dovuto prendere per la valanga di insulti e molto altro arrivatami.

GRAZIE per il sostegno, la vicinanza, per l’attenzione nei miei confronti, le parole, l’incoraggiamento.

A tutti sto rispondendo privatamente. GRAZIE veramente“.

Dunque, Giorgio Micheletti sospeso da Toscana TV. Qualcuno chiede a Greta Beccaglia di prendere una posizione sull’argomento e si scagionare il conduttore. In realtà, la giornalista lo ha giustificato, affermando che il collega probabilmente è stato preso alla sprovvista. Staremo a vedere come andrà a finire questa vicenda.

