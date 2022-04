Titoli fuorvianti su Mino Raiola morto e sulla sua malattia: notizia smentita

Il famosissimo procuratore di calcio, infatti, avrebbe perso la vita oggi 28 aprile dopo una grave malattia ai polmoni secondo molti articoli online senza fonti, che ne aveva già richiesto il ricovero in terapia intensiva ad inizio anno. Abbiamo parlato di lui in passato soprattutto per questioni legate ai suoi assistiti, mentre questo giovedì bisogna prendere atto delle voci che hanno preso piede poco dopo le 13. Inutile dire che la notizia sia in continuo aggiornamento.

Mino Raiola non é morto, smentita la notizia dopo la sua malattia

Dunque, diversi siti stanno riportando la notizia relativa a Mino Raiola morto senza peró confermarla, ma servono alcuni chiarimenti sulla sua malattia. Partiamo dal presupposto che le fonti citano ANSA, ma sul sito ancora non troviamo conferme ufficiali in merito (da una prima ricerca). Per quanto concerne il malessere dell’agente 54enne, sappiamo solo che il ricovero sia avvenuto a gennaio e che la patologia ai polmoni non fosse legata al Covid. Stando almeno a quanto riferito dallo staff che lo ha seguito in questi mesi.

In attesa di maggiori dettagli sulla notizia del giorno, visto che l’annuncio su Mino Raiola morto farà per forza di cose il giro del web, almeno per quanto riguarda l’universo calcistico, notiamo che in rete stanno già prendendo piede indiscrezioni relative alla correlazione con il vaccino Covid. Già in passato, come riporta ANSA, le persone che lo seguivano si sono ritrovate nella posizione di dover smentire alcune voci sul suo stato di salute.

L’uomo, di origini campane e residente da anni a Montecarlo, è stato l’agente di giocatori importantissimi come Ibrahimovic, Balotelli, Donnarumma e Haaland, tanto per citarne alcuni. Restiamo comunque prudenti, attendendo riscontri ufficiali su Mino Raiola morto e sulla sua malattia, invitando tutti i nostri lettori a non lasciarsi andare a sentenze frettolose su questioni tanto delicate. Questo anche come forma di rispetto e privacy nei confronti della sua famiglia.

AGGIORNAMENTO

Come riporta sportmediaset, smentita la morte di Mino Raiola: “Grave ma ancora vivo”. Il famoso agente, malato da qualche mese, è ricoverato al San Raffaele di Milano per la sua malattia polmonare.

