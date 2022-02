Riscontri in Italia su Luc Montagnier morto: gli ultimi aggiornamenti

Ci arrivano ulteriori aggiornamenti a proposito dei rumors su Luc Montagnier morto. Nel primo pomeriggio, come abbiamo riportato attraverso un altro articolo, hanno preso piede voci discordanti in Francia sullo stato di salute del medico Premio Nobel, diventato negli ultimi mesi una vera e propria icona dei NoVax. Oltre a fornirvi un primo contributo sulla vicenda, con tutta la prudenza del caso e riportando le varie correnti, abbiamo provato a fare qualcosa di più. Cosa? Ci sono diverse persone vicine a questa figura in Italia.

Luc Montagnier morto? Cosa ci dicono le nostre fonti in Italia

In questi mesi, provando a verificare alcune notizie relative al medico francese, abbiamo stretto rapporti con diversi soggetti. Interpellati in giornata sulle indiscrezioni relative a Luc Montagnier morto, non ci sono pervenuti segnali positivi. Cosa vuol dire questo? In questi minuti ci arrivano sostanzialmente segnali non molto incoraggianti da persone che in Italia sono vicine al medico e che, per questioni di privacy e rispetto verso la famiglia del medico, preferiscono restare anonime.

Deve essere chiaro a tutti che al momento non ve la diamo come ufficiale la notizia di Luc Montagnier morto. Premesso questo, gli indizi che abbiamo raccolto non sono positivi. Quindi resta l’invito alla cautela, ma anche quello con il quale diffidiamo tutti ad avanzare eventuali cause del decesso strampalate. Con complotti annessi. Già, perché contestualmente in alcune chat Telegram ed in determinati gruppi Facebook di natura NoVax qualcuno sta alimentando notizie del tutto prive di fondamento sulle motivazioni del possibile decesso.

Vi riportiamo quello che sappiamo, con tutta la prudenza del caso. Inutile dire che, qualora dovessero emergere ulteriori indicazioni o notizie ufficiali in merito alle voci su Luc Montagnier morto, troverete aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito. Per ora limitiamoci ad attendere prese di posizione inconfutabili su una questione così delicata.

