Ridanno per morto Gerry Scotti con Fabio Fazio al suo posto: una vecchia bufala

Stanno arrivando non poche segnalazioni nella nostra inbox, in merito alle voci secondo cui sarebbe morto Gerry Scotti oggi 21 ottobre. Come se non bastasse, i bufalari del giorno indicano anche che Mediaset avrebbe individuato in Fabio Fazio il suo sostituto naturale, con una trattativa lampo utile per portare al secondo cambio di casacca del conduttore nel giro di pochi mesi. Del resto, il suo addio alla RAI con la trasmissione “Che tempo che fa” continua a tenere banco quando si parla degli scenari televivi.

Danno nuovamente per scontato che sia morto Gerry Scotti con Fabio Fazio al suo posto

Occorre andare per gradi, perché parlare a sproposito non è mai un qualcosa di buono. A maggior ragione, dare per morto Gerry Scotti, in linea con quanto avvenuto non molto tempo fa secondo quanto vi abbiamo riportato a suo tempo, non è propriamente il massimo. Quando ci si imbatte in annunci di questo tipo, sarebbe il caso di prestare molta attenzione alle fonti, per evitare di fare una brutta figura. Il caso odierno rappresenta al meglio un trend sempre più diffuso soprattutto sui social.

Dunque, non possiamo limitarci a smentire tutti i rumors secondo cui sarebbe morto Gerry Scotti. Oggi va aggiunto che non vi siano le basi affinché Mediaset possa provare un approccio nei confronti di Fabio Fazio. Inutile dire che semplici indiscrezioni abbiano alimentato un acceso dibattito, in primis su Facebook, tra coloro che hanno interpretato come autentiche determinate indiscrezioni. A partire da quella secondo cui il presentatore sarebbe passato a miglior vita.

Insomma, fake news classica quella che dà per morto Gerry Scotti, oltre alla bufala sul sostituto individuato in Fabio Fazio. Entrambi godono di ottima salute, ma soprattutto ambedue ad oggi sono destinati a rimanere ancora a lungo con le rispettive emittenti. Con buona pace di chi alimenta news senza fonti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.