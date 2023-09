Gerry Scotti in ospedale ed in fin di vita: malinteso lampante, come sta

Si parla tanto in queste ore di Gerry Scotti in ospedale ed addirittura in fin di vita, a testimonianza del fatto che in circostanze simili diversi addetti ai lavori finiscano con il cedere alla tentazione di titoli acchiappaclick. Per non parlare della descrizione delle foto che girano all’interno dei social. Già in passato il noto conduttore si è ritrovato in situazioni strane, come abbiamo avuto modo di evidenziare tramite altri articoli, al punto da rendere necessari dei chiarimenti oggi 15 settembre.

Oggi danno Gerry Scotti in ospedale ed in fin di vita: ancora chiarimenti necessari, come sta

Come sta il presentatore? Bene, anzi, benissimo. Già, perché se da un lato è confermata la notizia secondo cui si sarebbe recato presso una struttura ospedaliera in passato, al contempo è fondamentale evidenziare che tutto sia connesso ad un lieto evento. Già, perché Gerry Scotti in ospedale ci rimanda all’annuncio della nascita della sua prima nipote. Dunque, è diventato nonno, ma è altrettanto corretto sottolineare che non si tratti certo di una notizia freschissima.

Dunque, doppio malinteso in atto. Da un lato, Gerry Scotti in ospedale non per problemi di salute, visto che a detta di alcuni sarebbe addirittura in condizioni critiche. Dall’altro, non si tratta di un evento recente, visto che alcune riviste hanno pubblicato i primi scatti con sua nipote intenta ad imparare a camminare addirittura a febbraio 2022. In altri casi, si è parlato del diretto interessato in ospedale a causa dell’incidente in moto occorso a suo figlio. Insomma, clickbait classico, nel tentativo di creare preoccupazioni tra i suoi fan ed invogliarli ad approfondire con articoli basati sul nulla.

In passato, va detto, abbiamo avuto effettivamente Gerry Scotti in ospedale per Covid, con relativa apprensione di coloro che seguono da sempre le sue vicende, ma contestualizzare ad oggi fatti di cronaca non realistici non è bello. Dunque, ora sappiamo come sta il conduttore, sperando che questa pratica giornalistica possa essere archiviata una volta per tutte.

