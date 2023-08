Malinteso virale sul significato di scopofobia da ‘Caduta libera’ di Gerry Scotti

Come facciano alcuni post a diventare virali è un mistero di difficile risoluzione, come abbiamo appurato oggi 26 agosto a proposito del significato di scopofobia. In TV, quando si va in onda coi classici quiz, capita non così raramente che si possa andare incontro a momenti di imbarazzo ed il suono di questa parola effettivamente può creare presupposti singolari sotto questo punto di vista. Esattamente come avvenuto poche settimane fa con l’analisi sul tricolore e sulla bandiera italiana, ci siamo accorti che tanti italiani ignorino alcuni sostantivi.

Come nasce il post virale sul significato di scopofobia da ‘Caduta libera’ di Gerry Scotti

Per farvela breve, i contenuti virali sul significato di scopofobia traggono spunto da una vecchia puntata della trasmissione ‘Caduta libera’ di Gerry Scotti. In quel contesto, alla concorrente venne posto proprio il quesito al centro del nostro articolo odierno. Diciamo che il numero delle lettere della risposta giusta non abbiano aiutato a mettere da parte il malinteso, considerando il suddetto suono ed il fatto che la terz’ultima lettera fosse la “A” e l’ultima la “O”.

Inutile dire a cosa abbia pensato il pubblico del web, che evidentemente non conosce il significato di scopofobia. In realtà il termine si riferisce alla paura di essere guardati o di attirare l’attenzione. Si tratta di un qualcosa che, a conti fatti, è più diffuso di quanto si possa immaginare. Anche qui in Italia. Il problema nasce dal fatto che tantissime persone abbiano dato un’interpretazione sbagliata della risposta giusta richiesta da Gerry Scotti.

Al di là di tutte le precisazioni del caso sul malinteso virale riguardante significato di scopofobia da ‘Caduta libera’ di Gerry Scotti, fa uno strano effetto apprendere che in realtà il suddetto quesito sia stato posto alla concorrente addirittura nel lontano 2018. Aggiungiamo che quest’ultima abbia poi risposto in modo corretto, con relativo sospiro di sollievo.

