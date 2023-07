Scopriamo il significato della bandiera italiana e dei suoi colori dopo l’esitazione di Meloni

In tanti si stanno chiedendo quale sia il significato della bandiera italiana e dei suoi colori, dopo un’esitazione per certi versi inaspettata di Giorgia Meloni nella giornata di ieri. Dopo aver analizzato quella arcobaleno nelle scorse settimane, infatti, occorre scendendere maggiormene in dettagli sul simbolo nazionale, visto che alcune nozioni non sono note a tanti nostri connazionali. Il tutto, senza voler affermare necessariamente che la Premier non conosca il valore simbolico dei tre colori.

Proviamo a capire il significato della bandiera italiana e dei suoi colori dopo l’episodio che ha visto protagonista Giorgia Meloni

Dunque, cercare di comprendere il significato della bandiera italiana e dei suoi colori, non vuol dire porre l’accento sull’esitazione di Meloni, né dare per scontato che la leader di Fratelli d’Italia non sappia nulla in merito. A dirla tutta, la storia del nostro Paese non ci consegna nozioni certe sotto questo punto di vista, ma andando indietro nel tempo possiamo individuare alcuni eventi probabilmente decisivi in questo senso.

Ad esempio, oggi si parla molto del decreto emesso a inizio gennaio del 1797 a Reggio Emilia, con la bandiera che avrebbe tratto spunto da quella della Repubblica Cispadana (“che si renda universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di Tre Colori Verde, Bianco, e Rosso, e che questi tre Colori si usino anche nella Coccarda Cispadana, la quale debba portarsi da tutti“), dal canto suo fortemente influenzata dalla Repubblica Francese. Ne ha parlato anche Fanpage poche ore fa.

Va detto che negli anni antecedenti al decreto, il tricolore abbia fatto la propria apparizione in diverse realtà territoriali in alcune città, con chiare forme di “indipendenza”. Basti pensare al fatto che il blu della bandiera francese sia stato rimosso ben presto a favore del verde.

Uno step cruciale, che potrebbe essere spiegato attraverso i simgoli della Guardia civica milanese. Mentre il rosso ed il bianco erano già basi solide milanesi, come tutti sanno. Altra tappa cruciale c’è stata nel 1848, quando Re Carlo Alberto optò per il tricolore come bandiera del regno, ma solo nei primi anni del Novecento sono arrivate norme specifiche in merito. Insomma, nutrire certezze sul significato della bandiera italiana e dei suoi colori non è così banale come ci si potrebbe aspettare.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.