Red Ronnie rilancia sugli UFO: “Non faccio uso di alcol, ormai non ci sono più dubbi”

Red Ronnie torna a parlare di UFO e monta nuovamente la polemica. Come abbiamo riportato giorni fa con un altro articolo a tema, ci teniamo a premettere che i nostri articoli non rappresentano in alcun modo uno spunto per deridere le teorie delle persone. Neanche quando queste appaiono decisamente improbabili. Il concetto deve essere chiaro a tutti prima di procedere. Nel caso specifico odierno, ci è stato chiesto se siano effettivamente arrivate determinate dichiarazioni da parte del noto opinionista tv.

Red Ronnie non si arrende e rilancia nuove teorie sugli UFO

Il tema è stato toccato nuovamente da Red Ronnie attraverso un’intervista a Marina Tonini, una contattista che in realtà preferisce essere etichettata come “contattata”. Come si nota dal video a fine articolo, il tema UFO viene trattato a 360 gradi, riprendendo anche alcune questioni che il diretto interessato ha sfiorato negli ultimi giorni. Chiaro, a tal proposito, l’ipotesi data per scontata secondo cui gli extraterrestri sarebbero stati avvistati in Ucraina dopo lo scoppio della guerra con la Russia.

Oltre a ribadire determinate interviste durante l’intervista in questione, abbiamo anche un articolo firmato da Red Ronnie in cui si precisano un paio di concetti importanti. Il primo è che a suo dire gli UFO esistono, aggiungendo la frase “non ci sono ormai dubbi”. Il secondo, invece, è una smentita divertente sul fatto che non faccia uso di sostanze stupefacenti e di alcol. Il tutto, in riferimento ad alcune critiche che gli sono piovute addosso proprio in questi giorni.

La sensazione è che si parlerà di questi temi ancora a lungo qui in Italia, visti i risvolti in Ucraina. Necessario a questo punto lasciarvi all’ultimo video caricato su YouTube da Red Ronnie, in modo da contestualizzare al meglio quanto affermato dal diretto interessato sugli UFO in occasione del suo più recente intervento.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.