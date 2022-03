Red Ronnie deriso per la storia degli UFO in Ucraina: “Sono abituato, ma i fatti mi danno ragione”

Torna a far parlare di sé Red Ronnie, il quale nei giorni scorsi aveva ipotizzato che alcuni aerei militari utilizzati nella guerra tra Russia ed Ucraina fossero in qualche modo seguiti e sorvegliati dagli UFO. Una storia che abbiamo esaminato anche sul nostro sito, senza lasciarci andare ad opinioni personali, confermando semplicemente che dal cronista musicale fossero arrivate dichiarazioni fuori dagli schemi su tematiche simili. Anche applicate a fatti di cronaca drammatici, come quelli degli ultimi giorni.

Come ha reagito Red Ronnie alla derisione per la storia degli UFO in Ucraina

A testimonianza del fatto che quelle parole fossero autentiche, aggiungendo anche un investimento di oltre 700 milioni di dollari degli Stati Uniti a suo modo di vedere concepito proprio per difendersi dagli UFO, è arrivato un post Facebook del diretto interessato. Occasione utile, dal suo punto di vista, per rispondere a chi lo ha deriso: “Spiace che scelgano obiettivi sbagliati per sfogare la propria frustrazione. Io mi faccio i fatti miei e sono abituato ad essere deriso, anche se poi i fatti hanno sempre dimostrato che avevo ragione”.

Staremo a vedere se la storia degli UFO avvistati in Ucraina finirà con il dare ragione a Red Ronnie. Nel frattempo, è interessante prendere atto anche delle reazioni del pubblico che da sempre lo segue, anche su tematiche come l’avversione al vaccino Covid o quella verso il green pass. Qui di seguito, infatti, trovate un esempio:

“Tranquillo, l’ignoranza va appunto ignorata. Su questo tema la disinformazione è totale, ma spero che tu prosegua a parlarne, sarà un argomento che prenderà sempre più piede, le ammissioni ufficiali stanno finalmente fioccando e quando la smetteranno con le armi di distrazione di massa (Covid, guerre) verrà fuori tutto e sarà veramente una rivoluzione globale, con free energy e altro finalmente rivelate”;

“Grande Red. Non farti alterare dalle persone che credono solo a ciò che dice la tv. Loro credono di essere gli unici esseri viventi nell’universo“.

Staremo a vedere se alla fine avrà effettivamente ragione Red Ronnie, in merito alla storia degli UFO che sarebbero stati avvistati di recente in Ucraina durante la guerra.

