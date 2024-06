Rassicurazioni oggi sul pagamento del bonus asilo nido 2024 da INPS

Circolano sempre tante notizie senza fonti quando gli italiani devono ricevere pagamenti per misure statali, come abbiamo avuto modo di constatare di recente a proposito del pagamento per il bonus asilo nido 2024, con INPS chiamata a dare segnali in alcuni casi assenti addirittura da sette mesi. In tanti che hanno maturato un credito importante e che, a conti fatti, hanno tutti i requisiti per ottenere questo sostegno finanziario, stanno perdendo la pazienza dopo aver aspettato a lungo buone notizie.

Importanti aggiornamenti oggi 7 giugno sul pagamento del bonus asilo nido 2024 da INPS

A che punto sono i pagamenti per bonus asilo nido 2024? Rispetto a quanto riportato alcuni giorni fa con un altro articolo, effettivamente ci sono ulteriori segnali che possiamo prendere in esame, visto che INPS ha deciso di condividere rassicurazioni meno astratte con gli utenti. A tal proposito, abbiamo raccolto una presa di posizione ufficiale disponibile all’interno della pagina Facebook che potrebbe in qualche modo gettare acqua sul fuoco, vista la situazione che si è venuta a creare:

“Ci rendiamo conto e ci scusiamo molto per il disagio. Suggeriamo di rivolgersi alla sua sede territoriale di competenza. Per quanto riguarda i pagamenti assicuriamo che sono in corso. Purtroppo tramite social non possiamo fare di più per aiutarla. Presto avrà anche lei quello che le spetta“.

Dunque, parlare di tempistiche e scadenze entro le quali verranno effettuati tutti gli accrediti, essendo molto caldo il tema del pagamento per il bonus asilo nido 2024, sarebbe scorretto, ma abbiamo quantomeno una rassicurazione chiara e da fonte autorevole.

Insomma, non credete a chi diffonde notizie con date certe, ma in questo frangente almeno la conferma che il pagamento per il bonus asilo nido 2024 sia in corso, mettendo presto la parola fine a quella che è diventata una vera e propria telenovela qui in Italia nel corso del primo semestre.

