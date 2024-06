INPS si muove con il pagamento del bonus asilo nido 2024: situazione a giugno

In tanti ci hanno posto domande sul pagamento del bonus asilo nido 2024, al punto che si è creata una situazione di grande incertezza a giungo con il saldo degli arretrati. Da alcuni giorni a questa parte, però, INPS ha iniziato a rispondere in modo concreto a dubbi ed incertezze degli utenti sui social, consentendo anche a noi di fornire informazioni più chiare a chi ci legge. Tra mensilità saltate senza ragioni apparenti e dubbi sul futuro, ci sono diversi aspetti che vanno chiariti questo lunedì.

Situazione aggiornata sul pagamento del bonus asilo nido 2024 tramite le risposte di INPS

Partiamo col dire che il pagamento del bonus asilo nido 2024 rappresenti da tempo una questione più complessa rispetto al bonus cultura, che abbiamo approcciato alcune settimane fa con un altro articolo. Partendo da alcune testimonianze facilmente recuperabili da chi ha avuto contatti con l’assistenza, abbiamo riscontri secondo cui il 4 giugno dovrebbero arrivare tutti gli arretrati del bonus nido.

Quanto a coloro che hanno visto saltare alcune mensilità, INPS sui social riporta quanto segue: “Non si preoccupi lo riceverà con il prossimo accredito. Per avere conferma può scrivere al servizio online Inps Risponde“. Già la scorsa settimana, in ogni caso, erano state date ampie garanzie: “Per quanto riguarda i pagamenti assicuriamo che stanno avvenendo e che riceverà presto anche lei ciò che le spetta“. Dunque, tutto lascia pensare che in settimana la situazione potrebbe sbloccarsi per tante famiglie in attesa di un segnale concreto.

Andando oltre la questione del pagamento del bonus asilo nido 2024, abbiamo anche coloro che hanno presentato domanda da un po’ di tempo e che, ad oggi, non hanno ancora ricevuto riscontri. A tal proposito, INPS non fornisce tempistiche, ma dritte per monitorare al meglio la questione: “Una volta che la domanda sarà accolta potrà monitorare la sezione “pagamenti” del suo fascicolo previdenziale per conoscere la data di accredito“.

