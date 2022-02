Raduno novax a Roma contro le sanzioni ai cinquantenni: ennesimo flop

Il raduno novax a Roma si introduce nel lungo elenco di flop novax. Le iniziative di chi si sente in grado di fermare economie, arrestare governi, e, negli ultimi mesi, si sta letteralmente “gufando” da solo.

Riassunto dei flop precedenti

Prima di entrare nel dettaglio ricorderemo come nell’ultimo anno i novax si siano proposti di bloccare il traffico ferroviario per ritorsione contro il Governo, ottenendo un flop così totale da registrare il comune immaginario di Bugliano come unico comune interessato dalla protesta.

Per poi passare in scioltezza ad annunciare il blocco dei camion, immaginando scenari in cui i “vaxxinati” sarebbero stati ridotti alla fame e avrebbero visto i loro figli piangere perché, novelli Grinch, avrebbero rubato loro il Natale fermando i camion nella loro fantasia carichi di giocattoli che non avrebbero mai visto.

Inutile dire, anche il blocco dei camion di novembre fu enormemente sopravvalutato, spesso con l’aiuto di foto false e decontestualizzate.

Ricorderemo sempre quella volta in cui novax si proposero di paralizzare le Procure o innescare il mitologico “Norimberga 2” denunciando in massa il Presidente del Consiglio.

Incassando una lunga serie di archiviazioni e delle denunce perché, sportivamente, una chat novax aveva accolto la notizia con un messaggio che proponeva, testuale, di “Dar fuco alla Procura”.

Per non parlare di quella volta che i novax, irritati da una gag di Fiorello, giurarono che avrebbero boicottato e fatto fallire il Festival, ottenendo le scuse della RAI e di Amadeus, portando il Festival della Musica ad un record inedito dagli anni ’90 ad oggi.

Sostanzialmente, non si registra una sola iniziativa di massa novax ad oggi che abbia avuto il dirompente impatto o ottenuto l’allentamento di restrizioni pandemiche.

Non potrebbe essere al riguardo: i virus tendono a non rispondere agli scioperi, e con percentuali di vaccinati che superano l’ottanta per cento per involarsi al 90%, i novax diventano un numero sempre più ridotto.

Raduno novax a Roma contro le sanzioni ai cinquantenni: ennesimo flop

Sono poche decine le persone radunate a piazza Venezia nel centro di Roma per protestare alla vigilia dell’entrata in vigore del divieto di ingresso nei posti di lavoro per gli over 50 senza Super Green pass

Riporta Sky TG24, registrando il malumore dei presenti, che si spingono a rilevare un’attendenza della polizia superiore a quella dei manifestanti.

Come al solito, tanto rumore per nulla.

