L’ennesima fake pubblicata sullo sciopero dei camionisti sta prendendo il largo sui social. A questo giro la pagina di un personaggio particolarmente avvezzo all’acchiappalike ha pubblicato, nelle ultime ore, uno scatto in cui vengono mostrati dei tir in coda lungo l’autostrada.

“Si fa sul serio ragazzi avanti tutta vi aggiornerò su tutto buona giornata a tutti”.

Ribadiamo ancora una volta che un’immagine con didascalia non è una fonte in quanto chiunque può prendere una foto dal web, caricarla sui social e aggiungere una didascalia inventata sul momento per cercare consensi e alimentare un trend. Se io pubblico un’immagine di Till Lindemann (che alcuni non conoscono) e scrivo che è un camionista che si è ribellato al green pass alcuni potrebbero cascarci, magari soltanto perché si fidano di me.

Ecco, l’immagine che abbiamo appena visto non mostra affatto lo sciopero dei camionisti contro il green pass: la foto risale al 2018, più precisamente il 2 ottobre, e riguarda una lunga coda formatasi sull’A23 tra Vilesse e Palmanova. Lo riportava Il Gazzettino. Si registravano 4 chilometri di coda a causa di un incidente che aveva coinvolto tre autovetture.

Nelle ultime ore abbiamo notato che qualsiasi incolonnamento sulle autostrade viene interpretato come uno sciopero dei camionisti contro il green pass, come in questo caso.

