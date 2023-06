Questo video non contiene mucche morte dopo il vaccino COVID19

Ci segnalano i nostri contatto un video che, secondo la didascalia, dovrebbe contenere mucche morte dopo il vaccino COVID19. Vaccino descritto con la perifrasi “malattia alla moda” tipica dei tentativi che abbiamo già visto in passato di parlare di COVID19 evitando che i propri contenuti vengano segnalati come disinformazione

In questa segnalazione viene taggato il giornalista Tucker Carlson, nel probabile tentativo di rendere virale una vera e propria fake news.

Infatti al momento non esistono vaccinazioni veterinarie rivolte al bestiame, e neppure evidenze scientifiche del fatto che il bestiame possa essere infettato dal virus SARS-CoV-2 (fonte Ministero).

Il video esiste, ma ritrae gli esisti di un avvelenamento da sorgo giovanile.

Questo video non contiene mucche morte dopo il vaccino COVID19

Il video ritrae degli armenti morti, e una voce che ripete che gli animali “sono stati avvelenati”. Cosa che tecnicamente è successa, il 6 agosto del 2022, in seguito all’ingestione del sorgo.

Il sorgo è una graminacea molto usata in alimentazione, ma che presenta una peculiarità nel suo ciclo vitale causa di questo evento: la pianta giovane contiene contiene un glucoside cianogenetico altamente tossico detto durrina.

La durrina fa parte del ciclo vitale del sorgo come meccanismo di difesa: nella pratica diventa un pesticida naturale che digerito diventa acido cianidrico, fornendo quindi le giovani piante di un pesticida e un rodenticida naturale potentissimo.

Ed è quello che è accaduto nel caso di specie: 50 mucche di razza piemontese hanno mangiato del sorgo giovanile, quindi ancora ricolmo di durrina rimanendo avvelenate sul posto, cosa riscontrata dai rilievi dell’ASL.

ASL che è riuscita ad intervenire in casi simili e ravvicinati somministrando antidoto: va detto inoltre che il contenuto di durrina nel sorgo è dipendente dal clima, ed aumenta nelle condizioni siccitose.

Sappiamo che la scorsa estate è stata infatti particolarmente torrida, cosa che ha contribuito ad aumentare il livello di durrina nel sorgo.

Questa fake news si pone in connessione ideologica con la bufala delle mucche vaccinate in Australia e delle mucche indiane uccise dal vaccino, diffondendo quindi la falsa narrazione che l’mRNA sia una sorta di “veleno istantaneo” che uccide le forme di vita superiori in modo doloroso al singolo contatto.

Narrazione strumentale alla “programmazione neurolinguistica” alla base dell’antivaccinismo, ovvero la teoria per cui associando ripetutamente disastri, calamità e tragedie ai vaccini un pubblico imperito e ignorante possa “trasferire” alla parola vaccino tali connotazioni negative.

Conclusione

Il presunto video mucche morte dopo il vaccino COVID19 contiene mucche avvelenate dalla durrina, contenuta nel sorgo giovanile, sostanza che ingerita diventa acido cianidrico.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.