I novax accusano il governo indiano di uccidere il bestiame coi vaccini, e questo fa decadere una delle “narrazioni” che troviamo spesso appiccicata sotto i nostri commenti.

Come sapete, il fenomeno dei novax è sempre esistito sin dai tempi di Edward Jenner e il vaccino contro il vaiolo e noi ci sbattiamo contro da decenni.

Eppure un cavallo di battaglia del novax tipico è lo stentoreo e reiterato commento

“voi non potete chiamarci novax perché noi non è che non vogliamo il vaccino, noi non vogliamo il siero genico sperimentale che è falso vaccino”

Salvo poi ingurgitare quantità (letteralmente) equine di ivermectina e idrossiclorochina e convividere link in cui persino i vaccini per gli animali vengono accusati di essere un mezzo di sterminio dei poteri forti.

Ci è stato segnalato un tweet, peraltro proveniente da un profilo che ci ha preventivamente bannato ignorando che i profili dei singoli moderatori ci consentono di archiviare i post e continuare a leggerli che parla di una presunta moria di bestiame causata dal governo indiano mediante la profilassi vaccinale.

Ovviamente, una fake news.

Vi lasciamo immaginare ovviamente da quanto detto fin’ora il contenuto di condivisioni e commenti.

Comunque basati su una fake news. Il bestiame non è “morto di vaccino”, ma di una grave malattia che invece si cerca di debellare con una campagna vaccinale: la dermatite nodulare contagiosa.

Novax accusano il governo indiano di uccidere il bestiame coi vaccini

La dermatite nodulare contagiosa è una malattia virale dei bovini trasmessa da zecche ed altri animali ematofagi che, pungendo e succhiando sangue da animali infetti, lo trasmettono ad intere mandrie.

Un tempo diffusa dall’Africa all’Europa Sud-Orientale passando per il Medioeriente, nel territorio Europeo è stata arrestata con una campagna vaccinale.

Il video ridiffuso in ambienti antivaccinisti deriva dall’account di un giornalista indiano che descrive i devastanti effetti della dermatite nodulare.

Malattia che ha provocato un numero di decessi nel bestiame che per la stampa locale peraltro risulta essere sottostimato, con danni al settore zootecnico che si postulano assai maggiori di quanto preventivato dalle iniziali statistiche.

Un tentativo di arrestare la diffusione del morbo, che provoca lesioni sanguinolente e la morte del bestiame infetto è stato usare i vaccini per il vaiolo delle capre, efficace anche per la dermatite nodulare, che sarà seguito dalla diffusione del preparato specifico non appena disponibile.

È quindi falso quanto dichiarato da coloro che accusano il governo indiano di uccidere il bestiame coi vaccini.

