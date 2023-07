Questo video con due veicoli elettrici in collisione non contiene veicoli elettrici

Abbiamo già esaminato i complicati rapporti tra novax, noclima, noeuro, noambientalismo e altri notutto. Sostanzialmente un “notuttismo” strumentale lanciato all’attacco delle istituzioni europee in un clima di eterno complotto.

Il video con due veicoli elettrici in collisione ci viene presentato con una didascalia che condanna sia l’ambientalismo che Ursula Von Der Leyen, secondo una narrativa (spesso politicamente strumentale) che vede nell’ambientalismo e nei vaccini un “grimaldello” per diffondere narrazioni che indeboliscono l’Europa.

Anche in questo caso, scavando in profondità troviamo un video russo.

Si tratta infatti di un video di 10 anni fa chiamato “esplosione di un camion a Mosca“.

La BBC in lingua russa ci conferma che si trattava di un camion che trasportava bombole di gas coinvolto in un incidente sulla tangenziale di Mosca e proprio il suo infiammabile carico ha impedito per molto tempo operazioni di soccorso e spegnimento delle fiamme.

Non è la prima volta che vediamo bufale che condannano le auto elettriche come malsicura imposizione “dell’Europa” e, in generale, che dipingono l’Europa come fonte di irrazionali divieti “punitivi” verso i cittadini e che promuovono il consumo di idrocarburi da fonti Russe.

Conclusione

Il video che dovrebbe ritrarre un incidente tra due veicoli elettrici con conseguenze catastrofiche ritrae un camion che trasportava bombole di gas, incendiato a Mosca nel 2013.

