Sostengono Putin con bollette del gas da 660 euro, ma non hanno capito nulla

Una tendenza ormai consolidata, qui in Italia, quella che vede una parte della popolazione sostenere Putin, ma farlo con bollette del gas esorbitanti merita senza ombra di dubbio qualche riflessione a margine. Chiunque ha il diritto di pensarla come meglio crede a proposito della disputa in corso tra Ucraina e Russia, con tutte le conseguenze del caso, come osservato in mattinata con un altro articolo riguardante la Rai ed il Professor Orsini. Il problema si manifesta nel momento in cui si tralasciano alcuni dettagli.

Perché non ha senso sostenere Putin con bollette del gas da 660 euro

Andiamo per gradi. Parte di coloro che sostengono Putin con bollette del gas da 660 euro sono completamente fuori strada. Altamente probabile che l’iniziativa abbia preso piede come presa in giro proprio nei loro confronti. Inutile, dunque, lasciare le luci accese o il gas in funzione in cucina per aumentare la nostra “dipendenza” dalla Russia. Premesso che la “genialata” di pochi certo non avrà incidenza sugli equilibri economici internazionali, procedere in questa direzione vuol dire solo arrecare un danno economico a sé stessi.

Chi vi mostra bollette del gas da 660 euro per dimostrarvi che sta sostenendo Putin aumentando in modo clamoroso i suoi consumi e, di conseguenza, la cifra da versare alla Russia per usufruire di energia o appunto gas, vi sta prendendo in giro. La guerra in Ucraina tanto voluta da Putin è scoppiata da poco meno di un mese e, allo stato attuale, è impossibile avere tra le mani una bolletta che tenga conto di consumi così recenti.

Queste considerazioni legate alle bollette del gas, ovviamente, accompagnano quelle relative ai consumi fatti aumentare appositamente, come si può notare attraverso alcuni post su Twitter. Come accennato in precedenza, un numero limitato di italiani che si raggruppa con questi presupposti, infatti, non ha modo di avere un qualche tipo di incidenza economica.

