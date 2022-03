Assediata la Rai dopo aver interrotto con il Professor Orsini la collaborazione in atto

Aspre polemiche nei confronti della Rai, dopo che ha preso piede la notizia riguardante la decisione di interrompere la collaborazione con il Professor Orsini. Argomento delicato, che abbiamo trattato nella giornata di ieri per spiegare che il compenso concordato con il docente sia assolutamente in linea con quello che avviene solitamente per trasmissioni simili. Dunque, una svolta assolutamente inattesa, al netto delle sue dichiarazioni sulla Russia e su Putin che più di una volta hanno creato spaccatura tra gli utenti. Soprattutto su Facebook.

Insulti alla Rai per aver interrotto con il Professor Orsini la collaborazione in corso

Come sono andate le cose? Di recente, il Professor Orsini è stato ospite di Cartabianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer. Mai banale con le sue uscite sulla guerra in corso in Ucraina, il docente ha spiegato a chiare lettere che in caso di attacco con bombe nucleari da parte della Russia e di Putin, l’Europa sarebbe moralmente corresponsabile. Il motivo, dal suo punto di vista, è semplice, in quanto tutti conosciamo il potenziale militare e di armi di questo Paese.

Al di là delle opinioni che chiunque possa maturare sulle uscite del Professor Orsini, fa riflettere quanto riportato in queste ore da Giornalettismo. Malgrado il precedente accordo fosse molto chiaro, al punto da prevedere altre ospitate per il docente in occasione delle prossime puntate di Cartabianca, la decisione dei vertici Rai di mettere la parola fine al contratto è stata tanto chiara, quanto tempestiva. Soppesando rischi e benefici, dunque, la tv di Stato ha optato per un passo indietro repentino.

Di sicuro la Rai non ne esce bene. Si passa dalle critiche di coloro che difendono le ragioni dell’Ucraina, avendo ospitato il Professor Orsini con le sue idee a Cartabianca, arrivando alla pioggia di insulti di chi invece sta dalla parte del docente. Il tutto, dopo aver appreso la notizia della sospensione del contratto. Seguiranno sicuramente aggiornamenti in merito.

