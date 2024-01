Quando escono le materie esterne della Maturità 2024: previsioni da aggiornare

In tanti si chiedono in queste ore quando escono le materie esterne della Maturità 2024, considerando il fatto che buona parte dei candidati e degli addetti ai lavori aveva dato per scontato che l’appuntamento potesse essere fissato oggi 26 gennaio. Così non è stato, con relativa delusione di chi avrebbe gradito togliersi il pensiero e dare un calcio alla curiosità prima del fine settimana. Proprio quest’ultimo punto è cruciale, in assenza di informazioni ufficiali da parte del MIUR sotto questo punto di vista.

Capiamo insieme quando escono le materie esterne della Maturità 2024: gli ultimi riscontri di oggi

Se da un lato, in passato, abbiamo osservato come i candidati in prossimità delle prove finiscano per cercare informazioni sui commissari esterni tramite i social, come abbiamo avuto di riportarvi tramite un altro articolo, oggi è importante toccare altre tematiche. In particolare, se vi state ponendo quesiti su quando escono le materie esterne della Maturità 2024, occorre mettersi l’anima in pace ed entrare nell’ottica che l’appuntamento possa essere fissato nello scorcio iniziale della prossima settimana.

In particolare, l’uscita dovrebbe avvenire secondo alcuni addetti ai lavori in un arco temporale compreso tra il 29 ed il 31 gennaio, fermo restando che al momento della pubblicazione del nostro approfondimento non vi siano segnali concreti da parte del MIUR. Insomma, essendoci un fine settimana alle porte, è assai improbabile che si possa muovere qualcosa prima di lunedì, dando uno sguardo allo storico e come siano andate le cose in passato in queste situazioni.

Insomma, il quesito su quando escono le materie esterne della Maturità 2024 è destinato a trascinarsi ancora per alcuni giorni, ma è chiaro che siamo agli sgoccioli e che nel giro di quattro o cinque giorni ci possa essere la svolta definitiva sotto questo punto di vista. Vi faremo sapere appena si avranno riscontri più concreti e meno virtuali a tal proposito.

