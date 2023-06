Cercano sui social i profili dei commissari esterni per l’esame di maturità 2023 appena usciti

In tanti, a quanto pare, stanno cercando sui social i profili dei commissari esterni per l’esame di maturità 2023 appena usciti, stando alle informazioni raccolte oggi 1 giugno. Già, perché i nomi sono apparsi ufficialmente nei vari database e tutti i candidati possono finalmente conoscere coloro che saranno chiamati a contribuire sul giudizio finale, una volta sostenute tutte le prove previste. Per svariati motivi, si tratta di un appuntamento annuale che è da sempre molto atteso da coloro che devono affrontare l’esame.

Sempre più studenti cercano sui social i profili dei commissari esterni per l’esame di maturità 2023 appena ufficializzati

Insomma, se in passato ci siamo concentrati su aspetti più leggeri relativi all’esame in questione, come osservato con alcuni strafalcioni che abbiamo portato alla vostra attenzione con approfondimenti decisamente singolari sul nostro sito, oggi tocca concentrarsi su un’altra modo molto particolare. Una tendenza che in qualche modo viene confermata dagli stessi studenti, dando uno sguardo ad alcuni gruppi Facebook tematici in cui ci si confronta a 360 gradi in vista delle prove ormai imminenti.

Una pratica curiosa quella che stiamo trattando oggi, partendo dal presupposto che il sito MIUR consente effettivamente di risalire ai nomi dei commissari tramite l’apposito motore di ricerca interno. Trovate lo strumento in questione sul web. Sostanzialmente, non c’è nulla di male nel fare qualche ricerca, a patto che la curiosità muoia sul nascere, senza cercare collegamenti o contatti diretti coi commissari che sono stati scelti e selezionati per il proprio istituto.

La tendenza del giorno, con la quale sappiamo con certezza che in tanti stiano cercando sui social i profili dei commissari esterni per l’esame di maturità 2023 appena usciti, sottolinea ancora una volta come siano cambiati i tempi anche a scuola. Se non altro, perché un tempo era impossibile sapere qualcosa di più sugli stessi commissari fino al giorno della prima prova scritta.

