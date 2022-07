I 5 peggiori strafalcioni all’Esame di Maturità 2022: non solo D’Annunzio estetista

Sono stati resi noti proprio in queste ore alcuni tra i peggiori strafalcioni registrati durane l’Esame di Maturità 2022. Tra prove scritte ed orali, infatti, gli errori più clamorosi ci dicono tante cose sullo stato della preparazione dei nostri ragazzi. Certo, in alcuni casi ci sono dei picchi che rappresentano delle eccezioni, ma non possiamo tralasciare il fatto che ogni anno tornino quelli che ormai possiamo definire “classici” da Maturità. Proviamo ad analizzare le gaffe più clamorose dei candidati.

Una selezione dei peggiori strafalcioni all’Esame di Maturità 2022

Dunque, dopo le informazioni di servizio che abbiamo portato alla vostra attenzione tra una prova e l’altra, ora tocca concentrarsi su altro, visto che sono emersi nelle ultime ore i peggiori strafalcioni dell’Esame di Maturità 2022. Scendendo in dettagli e concentrandoci sui peggiori strafalcioni all’Esame di Maturità 2022, non possiamo non partire da D’Annunzio estetista. Errore che si sussegue di anno in anno, al punto che anche chi lo definisce esteta, finisce poi per inabissarsi associando l’autore a trattamenti di bellezza.

Ancora, tra gli strafalcioni venuti a galla con l’Esame di Maturità 2022 troviamo anche L’Infinito di Leopardi, nel quale la cosiddetta “siepe” viene trasformata in “cespuglio”. C’è anche chi, ancora oggi, sia convinto che Benito Mussolini risulti il leader del Partito Comunista, cambiando “leggermente” la storia politica del nostro Paese degli ultimi cento anni. Più di un candidato, inoltre, ritiene che Liliana Segre abbia vissuto anni difficili durante la Seconda Guerra Mondiale, in quanto “di colore”.

Più che strafalcioni, ci sono state delle amnesie durante l’Esame di Maturità 2022 che la dicono lunga sul particolare momento storico che stiamo vivendo nel nostro Paese. A tal proposito, infatti, bisogna sottolineare che alcuni candidati non sapessero chi fosse Sergio Mattarella. Vuoto di memoria o mancanza di nozioni basilari? Lo scopriremo solo vivendo, in attesa di conoscere gli errori del 2023.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.