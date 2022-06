Quando escono i risultati delle prove scritte e scomparsa Terza Prova della Maturità 2022

In tanti in queste ore si chiedono quando escono i risultati delle prove scritte per l’Esame di Stato, soprattutto tra i candidati come si può facilmente immaginare, senza dimenticare gli italiani che si pongono quesiti sulla terza prova della Maturità 2022. E così, dopo aver messo tutti in guardia in merito ad alcune minacce che girano in rete, con le quali si mette in discussione la sicurezza digitale delle persone stando al nostro approfondimento, oggi occorrono un paio di chiarimenti per tutti.

Cosa sappiamo su quando escono i risultati delle prove scritte e sull’addio alla Terza Prova della Maturità 2022

In primo luogo, se vi state chiedendo quando escono i risultati delle prove scritte, dovete partire dal presupposto che il termine massimo sia fissato entro 48 ore prima dell’avvio delle prove orali. Siccome in alcuni istituti si comincerà già lunedì 27 giugno con l’esame finale ed il colloquio davanti alla commissione, è chiaro che in questo caso non potremo andare oltre la giornata di sabato per rendere note le valutazioni sulle prime due prove scritte.

Inutile dire che questi discorsi tendano a variare da scuola a scuola, ma concettualmente quelli appena riportati sono i punti di riferimento che valgono per tutti, nell’ambito dell’autonomia che ciascun istituto possa avere in altri ambiti relativi alla Maturità 2022.

Per quanto riguarda la terza prova della Maturità 2022, apprendiamo con stupore che non tutti sanno della sua cancellazione dal programma. Si tratta di una decisione che risale addirittura al 2019, considerando il fatto che da allora è subentrato un test Invalsi per testare le conoscenze dei candidati in quelle che vengono ritenute le discipline più importanti. Vale a dire italiano, matematica e inglese. La prova si svolge davanti ad un PC, come sempre circa un paio di mesi prima rispetto all’inizio dell’Esame di Stato. Quantomeno, ora sappiamo quando escono i risultati delle prove scritte.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.