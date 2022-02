Quando è Carnevale 2022: parziale anomalia sulla data in cui inizia e finisce

Quando è Carnevale 2022? Stranamente, in questi giorni ci sono arrivate svariate richieste di chiarimenti, a proposito della data in cui inizia e finisce una delle festività più attese dell’anno, soprattutto per chi ha dei bambini in casa. In passato, notizie del genere hanno dato vita addirittura a fake news, come vi abbiamo riportato tempo fa con un altro articolo, ragion per cui abbiamo ritenuto necessario affrontare l’argomento. Anche perché questa volta l’appuntamento arriverà in ritardo rispetto al solito.

Capiamo quando è Carnevale 2022: piccola anomalia sulla data in cui inizia e finisce

Senza girarci troppo intorno, andiamo dritti al punto e proviamo a capire quando è Carnevale 2022. Se non altro per la parziale anomalia sulla data in cui inizia e finisce che abbiamo riportato poco fa. Siamo soliti festeggiare attorno alla metà di febbraio, ma quest’anno il calendario subirà una leggera modifica, come del resto avviene di tanto in tanto. Provando ad approfondire il tutto, infatti, viene fuori che la prima data da cerchiare in rosso sul calendario sia quella relativa al giovedì grasso. In questo caso, infatti, dovremo fare attenzione agli eventi del 24 febbraio.

Tuttavia, se vi state chiedendo quando è Carnevale 2022, c’è un altro giorno più importante. La piccola anomalia sulla data in cui inizia e finisce, infatti, riguarda proprio quest’ultimo elemento. Il motivo è semplice, in quanto il martedì grasso è previsto addirittura il 1 marzo 2022. A concludere il periodo carnevalesco, come sempre, avremo il classico mercoledì delle Ceneri. Appuntamento che quest’anno prenderà il via il 2 marzo, in occasione del giorno che simboleggia l’inizio della Quaresima e, di conseguenza, anche la fine del Carnevale.

Dunque, ora sappiamo qualcosa in più su quanto è Carnevale. Prendete tutti gli appunti del caso su quando inizia e finisce una festività molto sentita, soprattutto in determinate aree del Paese. Basti pensare a Viareggio e a Milano.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.