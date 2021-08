Puntualizzazioni di Sileri su obbligo vaccinale e green pass da settembre in Italia

Arrivano precisazioni molto importanti da parte di Sileri, a proposito di un tema molto caldo oggi come l’obbligo vaccinale e le relative conseguenze in termini di green pass. Non siamo al cospetto di una vera e propria bufala parlando di questi argomenti e delle prospettive che ci sono in Italia, a differenza di quanto abbiamo riportato durante lo scorso fine settimana sulla statua Maya che conteneva il QR Code, ma al contempo alcuni titoli che circolano non stanno facendo corretta informazione.

Sileri tra obbligo vaccinale e green pass da settembre qui in Italia

Effettivamente, la prima intervista rilasciata a La Stampa da Sileri sembrava condurci senza troppi giri di parole verso l’obbligo vaccinale a settembre, qualora non avessimo raggiunto la quota pari ad 80% di popolazione vaccinata. Scenario tuttavia alla portata, visto che a detta dello stesso Sileri la campagna sta andando avanti a buon ritmo ed è possibile raggiungere un obiettivo di questo tipo il prossimo mese.

Chiaramente, una posizione del genere dà tutto un altro valore a quanto affermato in precedenza. Se in mattinata l’obbligo vaccinale per una certa fascia di età sembrava quasi inevitabile, al fine di ridurre le potenziali ospedalizzazioni, allo stesso tempo quanto riportato da AGI cambia le carte in regola, con tutto quello che ne consegue dal punto di vista del green pass:

“La vaccinazione va molto bene e arriveremo all’80% auspicato. Ma lasciamo aperta la possibilità per alcune categorie, per alcune fasce d’età di una forma di spinta alla vaccinazione nel caso che non si raggiunga quella percentuale”.

Queste dichiarazioni di Sileri sono state riportate anche da SkyTG 24, con obbligo vaccinale che appare decisamente più lontano rispetto a quanto paventato in un primo momento. Ulteriori incentivi alla somministrazione del siero, pur non portandoci al tanto discusso obbligo vaccinale, avranno con ogni probabilità degli effetti anche in termini di green a settembre qui in Italia. Non è escluso che nuove misure possano portare alla cancellazione del certificato, che tante polemiche ha innescato. Al contempo, il green pass potrebbe restare valido solo in determinati ambiti lavorativi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.