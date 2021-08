Stanno credendo alla statua Maya che contiene il QR code per il green pass

Si fa molta fatica a crederlo, eppure in queste ore in molti stanno credendo nuovamente alla statua Maya che contiene il QR Code per il green pass. Si tratta di un’opera non certo recente e, pertanto, lo scopo di chi ricondivide l’immagine provando ad insinuare il dubbio tra i propri contatti è molto chiaro. Esattamente come avvenuto con la bufala del mosaico di Pompei di pochi giorni fa, si prova ad evidenziare che tutta la storia del Covid, dei vaccini e della certificazione verde sia scritta a tavolino da tempo. Il più classico dei complotti, per farvela breve.

La bufala sulla statua Maya che contiene il QR code per il green pass

Nel nostro caso, quest’oggi è molto semplice sgombrare il campo da ogni dubbio e parlare della bufala inerente la statua Maya che contiene il QR code per il green pass. Il motivo? Ne parlammo già nel lontano 2015, con un pezzo specifico, in quanto questa fake news gira ormai da tempo. Chiaramente, sei anni fa nessuno parlava di Covid ed in quel contesto le tesi complottiste andavano in altra direzione.

Ora, tutta la storia è stata attualizzata. Inutile dire che le indiscrezioni sulla statua Maya che contiene il QR code venga ricondotta al green pass, in attesa di capire quali altre perle saprà regalarci il mondo dei social. Per la precisione, le immagini in questione sono due: una rimanda a Wikipedia tramite la scansione del suddetto codice, mentre l’altra fa atterrare gli utenti all’interno di un sito messicano.

Si tratta, nello specifico, di un negozio online messicano di componenti elettronici. Dunque, è probabile che l’intera storia riguardante la statua Maya con QR Code per il green pass sia una nuova iniziativa di marketing virale per la suddetta attività. Resta il fatto che credere a queste storie, nel 2021, sia abbastanza preoccupante.

