Al Cimitero del Verano è stata profanata la tomba di Alfredino Rampi. Lo riporta la stampa locale, e le tragiche immagini sono state trasmesse da TG Lazio. Sulla lapide del piccolo Alfredo, sepolto accanto al fratello, sono comparse 10 svastiche e scritte ingiuriose, il tutto compiuto con un pennarello nero proprio accanto alle foto dei due fratelli.

La segnalazione

A denunciare il fatto è stata una visitatrice, una donna di 85 anni che spesso si reca al cimitero per commemorare i suoi congiunti. La signora ha rivelato che 10 giorni fa, quindi la volta precedente in cui ha visitato il cimitero, la tomba era intatta. L’atto vandalico è stato dunque compiuto non prima del 20 maggio.

Oltre alle svastiche, come mostrano le immagini del TG regionale sono comparse anche scritte ingiuriose accanto alla foto del fratello di Alfredino. Ciò che si legge è una parola che somiglia a “drogato”.

Una coincidenza inquietante, visto che solo nello scorso weekend il quartiere romano della Garbatella ha reso omaggio al piccolo Alfredo con un murale.

Le indagini

Come riportano le agenzie di stampa, sull’atto vandalico sono in corso le indagini. Un primo sopralluogo è stato fatto dai carabinieri della stazione di San Lorenzo. Unanime è la presa di posizione delle forze politiche, dal sindaco Gualtieri all’assessore D’Amato.

Infame atto vandalico al cimitero monumentale del Verano, a Roma: parole ingiuriose e undici svastiche disegnate a pennarello sulla lapide di Alfredino Rampi. #IoSeguoTgr @TgrRaiLazio pic.twitter.com/IAGkiRs7qn — Tgr Rai (@TgrRai) May 30, 2022

