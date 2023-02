Arriva la sentenza dei ProVita contro Elly Schlein, da poche ore nominata segretaria del Partito Democratico dopo i risultati delle primarie.

Da sempre la onlus Pro Vita & Famiglia promuove una campagna anti abortista ma anche in opposizione al gender, ai diritti del mondo LGBTQ+ e contro la legalizzazione delle droghe.

In un solo tweet la onlus in prima linea per la famiglia tradizionale ha elencato una serie di preoccupazioni che riguardano l’ascesa di Elly Schlein.

Primarie PD, i ProVita contro Elly Schlein

Poco dopo la mezzanotte, orario che ha decretato la vittoria di Elly Schlein con la benedizione di Stefano Bonaccini e di Enrico Letta, sui canali social della onlus ProVita & Famiglia è comparso questo messaggio:

Con Elly Schlein Segretaria/e/i/o/u, il Partito Democratico si assesta definitivamente su posizioni di abortismo sfrenato, ideologia genderfluid radicale, ecologismo anti-umano, droga libera e guerra alla Libertà Educativa delle famiglie. Le impediremo di distruggere l’Italia.

Le recenti battaglie dei ProVita

I ProVita recentemente hanno visto decadere le accuse contro Fedez e Rosa Chemical. L’associazione, infatti, aveva presentato un esposto presso la Procura di Imperia per “atti osceni in luogo pubblico” dopo il siparietto della finalissima del Festival di Sanremo.

Negli ultimi giorni i magistrati della Procura hanno chiesto l’archiviazione dell’esposto, in quanto “il reato non esiste”.

Non mancano i commenti ironici sotto il tweet dei ProVita contro Elly Schlein: “Anche qui non vedo errori”, oppure: “Al momento la miglior campagna per la Schlein”, e infine: “Magari facesse tutte queste cose!”.

Elly Schlein riceve dunque i primi attacchi a poche ore dalla sua elezione.

