Dario Nardella e il “Partito Democristiano”, la gaffe sui social dopo la vittoria di Schlein alle primarie PD

I lettori di Bufale.net segnalano la gaffe di Dario Nardella e il “Partito Democristiano“, un certamente involontario lapsus che il sindaco di Firenze si è lasciato scappare per commentare la vittoria di Elly Schlein alle primarie del PD ieri sera, domenica 26 febbraio 2023.

Come certifica Ansa, con l’80% dei seggi scrutinati Elly Schlein ha vinto con il 53,8% dei voti contro i 46,2% del suo contendente Stefano Bonaccini.

Nella tarda serata di domenica si sono rincorsi i commenti dei politici, compresi quelli di Enrico Letta e dello stesso Bonaccini, sui social. Tra questi c’era quello di Dario Nardella, segnalato da alcune pagine Facebook con una certa ironia.

Il post di Dario Nardella

La gaffe di Nardella e il “Partito Democristiano”, come abbiamo scritto in apertura, è stata ripresa da alcune pagine Facebook come screenshot.

Il sindaco di Firenze, in effetti, ha commentato su Facebook la vittoria di Elly Schlein alle primarie del PD. Mentre scriviamo, il post di Nardella si presenta così:

Complimenti Elly Schlein, nuova segretaria del Partito Democratico. Grazie a Stefano Bonaccini per il grande lavoro e la passione che abbiamo condiviso. Il popolo democratico è più vivo che mai. Ora tutti insieme per rilanciare il PD.

Apparentemente la parola “Democristiano” è assente, ma Facebook offre uno strumento per risalire alle versioni precedenti dei post.

Il “Partito Democristiano”, la gaffe di Nardella

Su Facebook è possibile risalire alle versioni precedenti dei post. Se clicchiamo sui tre puntini in alto a destra, infatti, troviamo la voce “visualizza cronologia modifiche”.

Ecco il risultato:

Facciamo notare che la prima versione del post di Nardella è stata pubblicata allo scoccare della mezzanotte. All’interno leggiamo che il sindaco di Firenze aveva scritto proprio “partito democristiano”.

In una seconda versione pubblicata alle 00:07, Nardella aveva corretto il post ma era rimasto un refuso: “Partito Democatico“, senza la r tra la c e la a.

La versione attualmente presente sulla pagina ufficiale di Nardella è quella corretta.

