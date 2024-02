Prima ti combattono, poi ti ignorano, poi vinci: la falsa citazione di Gandhi

“Prima ti combattono, poi ti ignorano, poi vinci”: questa è una frase che fa parte dell’Olimpo delle Paracitazioni o “derive citazionistiche”. Ovvero il falso più vero del vero, quel genere di frasi che “Non sono mai state dette, ma potrebbe averle dette e quindi lo ha fatto”.

Perché nonostante nella bufala ci siano caduti anche professionisti dell’informazione e testate giornalistiche negli anni, Gandhi non ha mai detto questa frase.

Potrebbe aver detto qualcosa di simile magari, o pensato. Ma non lo ha mai detto.

La citazione appare infatti per la prima volta nella storia del 1918, proferita da tale Nicholas Klein, avvocato e sindacalista americano che raggiunse la fama proprio per un discorso contenente quelle parole proferito dinanzi agli Amalgamated Clothing Workers of America.

O meglio, una variante di quelle parole: il discorso originale infatti conteneva la frase

“First they ignore you. Then they ridicule you. And then they attack you and want to burn you. And then they build monuments to you.”

Traducibile con

Che in seguito fu sintetizzato nella forma che conosciamo, togliendo un paio di passaggi intermedi.

Due anni dopo Gandhi disse qualcosa di simile, che però fu fuso al discorso di Klein per conflazione, ovvero per il fatto che la probabile somiglianza e la fama di Gandhi superiore a livello internazionale di quella di Klein portarono a dimenticare il secondo.

“Ridicule is like repression. Both give place to respect when they fail to produce the intended effect. […] It will be admitted that non-co-operation has passed the stage ridicule. Whether it will now be met by repression or respect remains to be seen. […] But the testing time has now arrived. In a civilized country when ridicule fails to kill a movement it begins to command respect.“