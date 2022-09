Churchill, le tasse e l’uomo nel secchio che cerca di sollevarsi col manico

Ci segnalano i nostri contatti un post con logo della Fondazione Einaudi contentente una citazione di Churchill su un uomo nel secchio che cerca di sollevarsi col manico.

Citazione reale, traduzione quasi perfetta, ancorché più volte pronunciata da Churchill relativamente a dazi e tariffe, quindi in occasioni e circostanze decisamente da precisare.

Da un lato Churchill era molto affezionato alla sua citazione, tanto da usarla più volte nella sua vita. Dall’altro lato, il riferimento evidente almeno della prima citazione in assoluto era legato a tariffe e dazi.

Parliamo della raccolta Complete Speeches, Volume I, relativa al discorso di Churchill alla Free Trade Hall di Manchester

It is the theory of the Protectionist that imports are an evil. He thinks that if you shut out the foreign imported manufactured goods you will make these goods yourselves, in addition to the goods which you make now, including those goods which we make to exchange for the foreign goods that come in. If a man can believe that he can believe anything. (Laughter.) We Free-traders say it is not true. To think you can make a man richer by putting on a tax is like a man thinking that he can stand in a bucket and lift himself up by the handle. (Laughter and cheers.)