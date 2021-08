“Picchiata dal marito perché rifiutava di vaccinarsi”, ma è Mia Khalifa dopo l’intervento al naso

Troll o non troll, abbiamo visto condivisioni che voi umani non potete immaginare e per questo parliamo di bufala per un meme pubblicato da una nota pagina Facebook di satira. Si ritorna su Mia Khalifa, che dopo essere stata una “leghista aggredita dai centri sociali“ è diventata una donna “picchiata dal marito perché si rifiutava di vaccinarsi”.

Picchiata dal marito perché si rifiutava di vaccinarsi. 10 giorni in ospedale, contusioni su tutto il corpo e un mandato di arresto per il marito. È successo a Pontedera (Toscana). E questi sarebbero le persone che vogliono “tutelare” gli altri?

Ovviamente è una bufala riciclata. Come indicato in apertura, si tratta dell’ex pornodiva Mia Khalifa e la foto, per fortuna, non mostra i risultati di un pestaggio. La foto la mostrava dopo l’intervento cui si era sottoposta per rimodellarsi il naso.

Ci concediamo una piccola polemica: la violenza sulle donne è un fatto orribile, le bufale dei no-vax sono un fatto orribile. Non aggiungiamo troppa benzina sul fuoco.

