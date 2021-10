Pessima prima proiezione per Paragone alle elezioni di Milano: significato exit poll e differenze

Era molto attesa la prima proiezione per quanto riguarda le elezioni di Milano, con focus sul risultato di Gianluigi Paragone e relative differenze rispetto al significato di exit poll. L’ex Movimento 5 Stelle, al centro di numerosi dibattiti in queste settimane in tv, come del resto abbiamo osservato tramite altri articoli, al momento pare stia ottenendo un risultato al di sotto delle aspettative. Cerchiamo, dunque, di analizzare i numeri emersi fino a questo momento, fermo restando che Sala pare si stia avviando verso la vittoria al primo turno.

Prima proiezione per Paragone alle elezioni di Milano e significato exit poll

Rispetto ai sondaggi, effettuati prima delle due settimane antecedenti al voto, qui si parla di spoglio sul 4% delle schede consegnate. Il significato di exit poll evidenzia proprio questa differenza, avendo abbandonato le interviste ai votanti che si effettuano solitamente al di fuori dei seggi. Una prima tendenza di voto alle elezioni di Milano, come riporta Fanpage, ci consegna Paragone attorno al 2,9%. Ovviamente il campione è piccolo e lo scenario potrebbe cambiare, ma non più di tanto.

Numeri che fanno discutere, se pensiamo che proprio Fanpage nei giorni scorsi aveva pubblicato i sondaggi sulle elezioni di Milano. Ebbene, in quel caso si parlava di un Gianluigi Paragone attorno al 10%, raccogliendo i consensi di coloro che sono contrari al green pass e alla somministrazione del vaccino Covid. Due battaglie portate avanti dal diretto interessato in occasione di ogni apparizione televisiva.

Probabile che l’eccessiva focalizzazione sulle suddette tematiche abbia dato la percezione ai milanesi che Paragone fosse poco proiettato su Milano stessa. Difficile al momento fare analisi, fermo restando che la proiezione arrivi da Opinio per la Rai. Con tutte le differenze del caso rispetto al significato di exit poll. Staremo a vedere come andranno le cose, nel momento in cui si arriverà quantomeno allo spoglio del 20% delle schede.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.