Per le Fonti Russe in Ucraina tolgono i tatuaggi con la svastica: come abbiamo avuto modo di vedere, non è neppure la bufala più tragicomica partorita dalle Fonti Russe.

La cui descrizione della realtà è ormai un incubo febbrile basato sulla più becera propaganda e l’uso del fotoritocco e pure male.

Per le Fonti Russe in Ucraina tolgono i tatuaggi con la svastica

Come abbiamo già visto più volte in passato, la disinformatia Russa è diventata un costante rumore di fondo nel mondo delle fake news. E si basano tutte sulla medesima narrazione spinta con un parossismo di propaganda che rasenta l’ossessione.

La teoria secondo cui gli Ucraini sono un popolo di nazisti tatuati per natura, che nascono ebbri di crudele nazismo oppure vengono inoculati (e letteralmente) grazie ai vaccini Pfizer di una forza brutale unita a un nazismo mentale che li porta a voler annientare la Russia e il Comunismo Bolscevico.

In questa descrizione che supera i confini del complottismo sostanzialmente l’Ucraina è piena di nazisti che vanno in Occidente per nazificarlo e creare un Nuovo Ordine Mondiale Nazista pronto a cancellare la Russia ed i trionfi del Comunismo Sovietico.

Problema: la foto in realtà è visibilmente manipolata da questo originale.

Originale che ritrae un negozio di Tatuaggi nella città di Biysk, in Russia.

Possiamo quindi ricostruire il percorso fatto dalle Fonti Russe: un “vatnik” delle fonti Russe si è procurato la foto di un negozietto locale.

Armato di Photoshop ci ha applicato un’improbabile ammasso di testo a scopo propagandistico e l’ha vomitato sui vari canali Telegram dedicati allo scopo, laddove è stata ripescata e buttata sui social.

Conclusione

Il negozio dove in Ucraina tolgono i tatuaggi con la svastica non esiste. Anzi, la foto è tratta da un negozio Russo, malamente modificata, indice della provenienza della fake news.

