“È una rifugiata ucraina in Spagna”, la foto della donna con tatuaggi nazisti è fuori contesto

La pagina Facebook The Truth Is Out There il 22 aprile ha pubblicato le foto di una donna con tatuaggi nazisti immortalata, secondo la narrazione, su una spiaggia della Spagna. Secondo gli admin si tratterebbe di una rifugiata ucraina. “Questo è il turismo che li aspetta”, scrivono nel post.

La foto è stata ripresa da più account. La strategia utilizzata da The Truth Is Out There si sviluppa nella classica formula immagine+testo, di cui avevamo spiegato le dinamiche in questo articolo, con un particolare focus su questo caratteristico fenomeno social in questo editoriale.

In realtà si tratta di un’immagine decontestualizzata e riproposta con informazioni fuorvianti. Con una semplice ricerca per immagine su Google, infatti, si risale ad un articolo pubblicato dal Daily Star nel luglio 2021 (dunque prima dell’attacco russo contro l’Ucraina).

Il tabloid riporta che l’identità della donna non è stata svelata e che gli scatti sono stati effettuati presso una spiaggia di Odessa, non in Spagna. La donna mostrava la svastica su un gluteo e l’effige di Adolf Hitler sul polso destro. I bagnanti, infastiditi per quei tatuaggi, hanno chiesto alla donna di lasciare la spiaggia.

La foto della donna con tatuaggi nazisti è dunque reale, ma non si tratta di una rifugiata ucraina immortalata in Spagna quest’anno: si tratta di una bagnante fotografata in una spiaggia di Odessa nell’estate 2021, e non è dato sapere di quale Paese fosse originaria.

