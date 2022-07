Ucraini ospiti nel campo di concentramento: una bufala di pessimo gusto, diffusa su account Telegram e Twitter in diverse lingue (tra cui l’Italiano…) che costerà molto caro ai condivisori.

E intendiamo davvero molto caro: l’amministrazione del Memoriale del Campo di Sachsenhausen sporgerà querela per la bufala. Cosa che ha già annunciato sui propri social.

Since last week, a fake Instagram post has been circulating in various Telegram groups, claiming that the Sachsenhausen Memorial is taking in Ukrainian refugees in barracks on the camp grounds. We will take legal action against this fake. pic.twitter.com/Yq7un89VQB

— SachsenhausenMemorial (@GMSachsenhausen) July 12, 2022