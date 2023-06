Per la stampa i TheBorderline non hanno chiamato i soccorsi. Ma hanno verificato?

Stanno circolando diversi articoli in rete, anche grazie a testate molto famose, a proposito del comportamento tenuto dai ragazzi di TheBorderline dopo l’incidente che poco più di una settimana fa è costata la vita ad un bambino di 5 anni. Nello specifico, viene data per con certezza assoluta notizia secondo cui i giovani, dopo l’impatto con la Smart dove si trovava il piccolo, non avrebbero chiamato i soccorsi. Un’indecisione che potrebbe essere costatata tantissimo, leggendo tra le righe qua e là.

Il gruppo TheBorderline non avrebbe chiamato i soccorsi: cosa sappiamo sulle ultime voci non confermate relative all’incidente

Avendo appreso l’indiscrezione odierna, abbiamo cercato ulteriori riscontri, in modo da arricchire quanto vi abbiamo riportato con il nostro ultimo articolo a tema. Come stanno le cose? Ci sarebbe questa colpa ulteriore per il gruppo TheBorderline, già giudicato colpevole dal pubblico del web prima delle diverse perizione necessarie per comprendere come siano andate le cose pochi istanti prima dell’impatto? Allo stato attuale, è bene precisarlo, non abbiamo verdetti accertati sulla perfetta dinamica e sulle responsabilità dei due guidatori.

Premesso che le voci odierne siano riportate da testate molto importanti (e che quindi non conta nulla sulla base della nostra esperienza), a differenza di alcuni rumors che abbiamo già dovuto fronteggiare negli ultimi dieci giorni su questa vicenda, è importante evidenziare che allo stato attuale non ci siano riscontri ufficiali in merito da parte delle autorità. Anche noi abbiamo provato ad investigare e, secondo quanto raccolto, gli enti preposti preferiscono non diffondere notizie su eventuali chiamate arrivate dai ragazzi di TheBorderline dopo l’incidente di Roma.

Senza voler prendere le difese di una parte o dell’altra, anche perché non è questo il nostro lavoro, non ce la sentiamo di confermare o smentire la voce secondo cui i giovani TheBorderline non avrebbero chiamato i soccorsi dopo l’impatto tra la Lamborghini sulla quale si trovavano al momento dell’incidente e la Smart. Dunque, allo stato attuale per noi sono voci non confermate.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.