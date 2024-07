Ci segnalano i nostri contatti un post social che descrive Biden ormai agonizzante in un hospice mentre aspetta di morire, indicato come una “agenzia di stampa” e spunta blu.

Abbiamo appurato in questi mesi diverse cose: su X avere la spunta blu è semplicemente attestazione della capacità fisica di avere una carta di credito, o anche una carta di debito ricaricabile.

“Global Press” non è un’agenzia di stampa e al momento l’account risulta rimosso dopo aver dapprima dichiarato che “ci sono fonti verificate” dell’agonia di Biden, poi dichiarato che “ci sono ma non sono ufficiali” per poi cancellare ogni post dopo l’attenzione mediatica ricevuta.

Alla cancellazione dei post è quindi seguita la cancellazione dell’account.

Per i complottisti Biden è moribondo (di nuovo): le mille morti dei famosi

Va da sé che Biden non è affatto moribondo, anzi si è ripreso dal COVID19 che l’aveva colpito in forma paucisintomatica per rientrare alla Casa Bianca, ancorché senza riprendere la sua campagna elettorale personale, avendo ormai passato il testimone a Kamala Harris.

Biden è tutt’ora vivo e attivo, sui social e fuori da essi.

La sua presunta agonia fa parte di una precisa teoria del complotto che vede diversi personaggi legati ai “Poteri Forti” del Deep State (traduzione anglosassone del concetto) essere morti almeno una volta.

Abbiamo perso il conto delle morti di Soros, e ricordiamo che secondo i complottisti anche Papa Francesco e la nostra Premier Giorgia Meloni sarebbero stati uccisi da agenti “buoni” dell’Interpol a favore dei “leoni e guerrieri antikasta”, ma i Poteri Forti avrebbero a disposizione fantascientifiche tecnologie per clonare i leader del mondo, trasferire i loro ricordi nei cloni e dare loro nuova vita e immortalità.

L’unica variante più assurda di questa teoria riguarda proprio il nostro amato Presidente Sergio Mattarella: egli non sarebbe mai stato clonato perché segretamente è un abilissimo 007 assunto dalla defunta Elisabetta II in persona e avrebbe personalmente sconfitto, umiliato e rimandato in America con la coda tra le gambe l’agente segreto inviato a ucciderlo, il “Patriota Q amico di Trump” in persona.

Tutti gli altri, come Biden, si limitano periodicamente a morire e risorgere.

