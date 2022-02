Pensano che per Luc Montagnier la terza dose del vaccino porti all’AIDS: chiariamoci sull’HIV

Ci sono almeno due elementi da chiarire, a proposito della storia secondo cui Luc Montagnier avrebbe detto che la terza dose del vaccino porti all’AIDS. Puntualmente, senza sapere nulla dell’HIV. Partiamo dal presupposto che in mattinata, sul nostro sito, abbiamo già analizzato la storia da un punto di vista prettamente scientifico, condividendo coi nostri lettori tutte le smentite di rito. Si tratta di una tesi che non ha alcuna base, probabilmente creata nelle solite chat Telegram di NoVax che provano ad autoconvincersi sulla bontà della propria scelta.

Luc Montagnier ha realmente detto che la terza dose del vaccino porti all’AIDS?

Al di là del fatto che si tratti di una bufala clamorosa e che, a conti fatti, l’averci creduto anche per un solo secondo la dica lunga sulla tendenza a prendere per buone tutte le informazioni che circolano sui social, c’è un altro dettaglio non irrilevante da prendere in considerazione. In tanti, tra i NoVax, hanno Luc Montagnier come punto di riferimento, ma si ignora totalmente che con ogni probabilità il Premio Nobel non abbia mai parlato di terza dose del vaccino come causa dell’AIDS.

Abbiamo effettuato tutte le ricerche del caso, e pur volendo mantenere aperta la porta (viste alcune teorie a dir poco strampalate portate avanti dal francese sui vaccini) non troviamo da nessuna parte questa uscita. In sostanza, non ci risulta che Luc Montagnier abbia diffuso una dichiarazione del genere: “Coloro che hanno preso la terza dose dovrebbero andare in un laboratorio e fare un test per l’AIDS. Il risultato potrebbe sorprenderti. Quindi fai causa al tuo governo”.

Le nostre ricerche sono avvenute anche in lingua francese sul virgolettato, ma nulla da fare. Proprio non ci risulta che Luc Montagnier abbia parlato di terza dose del vaccino Covid come potenziale causa dell’AIDS. Ricordate che i meme sui social non sono notizie, soprattutto quando si affrontano temi delicato come l’HIV.

