Oggi si teme il peggio con la cantante Mietta e presunta malattia: soliti fraintendimenti

Non se ne può più, in questa fase, dei continui titoli che lasciano temere il peggio sul personaggio famoso di turno, come abbiamo constatato oggi a proposito della cantante Mietta. In particolare, si parla con insistenza di una malattia che avrebbe avuto conseguenze devastanti per lei, alla luce di alcuni titoli (da parte dei soliti siti) costruiti decisamente male. Parliamo ormai di soggetti che farebbero di tutto per portare a casa qualche click in più ogni giorno, creando situazioni sui social di cui faremmo volentieri a meno.

In queste ore si teme che la cantante Mietta sia morta per una presunta malattia: ancora malintesi e fraintendimenti

Del resto, non parlavamo di Mietta da tanto tempo. L’ultimo approfondimento aveva investito una questione a distanza con Selvaggia Lucarelli e Red Ronnie in piena pandemia, quando i vaccini Covid erano tema caldo per l’opinione pubblica italiana. Per fortuna viviamo tempi più leggeri sotto questo punto di vista, ma questo evidentemente non sta ostacolando nessuno nel diffondere contenuti che creano costanti malintesi in giro per il web oggi come oggi.

Nessun addio alla cantante Mietta, come non abbiamo alcun addio a Loretta Goggi, secondo gli approfondimenti che abbiamo condiviso coi nostri lettori durante il weekend che ci siamo appena messi alle spalle. Solo un modo per dire che l’artista in questi anni si sia gradualmente allontanata dalle luci dei riflettori, apparendo comunque in trasmissioni televisive come “Ballando con le stelle“. Di sicuro, siamo molto distanti dalla continua presenza nei palinsesti televisivi riscontrata durante gli anni ’90.

Dunque, stavolta tocca invitare tutti allo stop sulle voci riguardanti la cantante Mietta morta, visto che non ci sono annunci da parte della diretta interessata su una fantomatica malattia. I titoli acchiappaclick che circolano oggi 24 giugno sui social fanno riferimento solo al fatto che sia presente di meno in tv rispetto a quanto riscontrato in passato.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.