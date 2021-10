Vie legali per Mietta non vaccinata e Selvaggia Lucarelli: interviene Red Ronnie con bufala

Si parlerà a lungo della diatriba tra Mietta e Selvaggia Lucarelli, considerando il fatto che nel corso dell’ultima puntata di “Ballando con le stelle” la giornalista ha chiesto alla cantante, protagonista quest’anno come ballerina, se fosse vaccinata. Attimi di tensione in diretta tv e mancata risposta di quest’ultima, come vi abbiamo riportato domenica con un primo articolo in merito. La vicenda sembrava finita lì, ma in queste ore è arrivato un po’ a sorpresa un altro capitolo da analizzare con attenzione.

Azioni legali per Mietta non vaccinata verso Selvaggia Lucarelli: l’errore di Red Ronnie

Attraverso un post Instagram, Mietta ha risposto a Selvaggia Lucarelli facendo capire di non essere vaccinata. Al momento non può sottoporsi a vaccinazione per imprecisati motivi di salute, ma conta di farlo appena sarà possibile. Dopo aver spiegato sommariamente la situazione, la cantante ha anche aggiunto che tutelerà le proprie ragioni e soprattutto la propria privacy nelle sedi opportune, lasciando intendere di voler procedere legalmente con Selvaggia Lucarelli. A quel punto, sempre su Instagram, è intervenuto Red Ronnie nei commenti:

“Rifai il tampone. Spesso sbagliano. Ma soprattutto rimani libera di scegliere e di mantenere privati i dati sensibili della tua salute. In Florida la persona che ti ha fatto la domanda sarebbe sanzionata con una multa di 5.000$. La salute e le modalità di cura non possono essere divulgate“.

Red Ronnie è noto per le sue posizioni NoVax, che nessuno discute essendo tutti liberi di scegliere. Il problema si pone nel momento in cui viene aperta una partentesi legislativa sugli Stati Uniti. In particolare sulla Florida. La sanzione di cui parla, infatti, si applica a chi obbliga qualcuno ad accedere in un luogo tramite una sorta di green pass. Non a chi pone una domanda come fatto da Selvaggia Lucarelli verso Mietta sabato scorso a “Ballando con le stelle”. La differenza è sostanziale.

